اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس 15 كانون الثاني/يناير 2026، "استئناف مناقشة مقترحات روسيا حول هيكل أمني عادل من شأنه أنْ يساعد في حل الأزمة الأوكرانية"، مشدّدًا على "وجوب التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا وبأسرع وقت ممكن"، ومؤكّدًا أنّه "لا يمكن ضمان أمن بعض الدول على حساب دول أخرى"، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وجدّد بوتين تأكيده، خلال اجتماعه مع سفراء الدول في موسكو في بداية العام، على أنّ "روسيا ستواصل السعي إلى تحقيق أهدافها حتى تعرب كييف عن استعدادها للتوصل إلى تسوية"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "روسيا تتوقّع من كييف والعواصم التي تدعمها أنْ تدرك ضرورة تحقيق سلام طويل الأمد".

وإذ بيّن الرئيس الروسي أنّ "تقدّم (حلف شمال الأطلسي) "ناتو" نحو حدود روسيا يخالف الوعود التي قطعها الحلف"، ذكّر بأنّ "تجاهل المصالح المشروعة لروسيا هو ما أدّى إلى نشوء الأزمة الأوكرانية".

وأشار إلى أنّ "روسيا اقترحت حلولًا عقلانية لهيكل أمني عادل يرضي الجميع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والعالم أجمع"، قائلًا: "يجب الالتزام بالقانون الدولي وبناء عالم متعدّد الأقطاب بدلًا من التصرّفات الآحادية وفرض الإملاءات على الساحة الدولية".

أضاف: "الشراكة المفتوحة والصادقة بين الدول توفّر فرصًا لحل حتى المشاكل المعقّدة. الاستقرار والأمن في العالم الحديث يعتمدان بشكل مباشر على قدرة الدول على التفاعل فيما بينها. روسيا ملتزمة بصدق بمبادئ النظام العالمي متعدّد الأقطاب".

وتابع قوله: "روسيا انتهجت وستنتهج المسار السياسي المتوازن والبنّاء، وتدعو إلى تعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة في الشؤون العالمية. روسيا ملتزمة بالحفاظ على علاقات مفتوحة مع أولئك الراغبين في التعاون".

وحذّر الرئيس الروسي من أنّ "الوضع في العالم الحديث يتدهور بشكل متزايد"، موضحًا أنّ "عشرات الدول حول العالم تعاني حاليًا من الفوضى وانعدام القانون وتفتقر إلى الموارد اللازمة للدفاع عن نفسها"، ومنبّهًا إلى أنّ "وتيرة استبدال الدبلوماسية بالعمل الآحادي تتزايد في العالم".

وفيما أكّد الرئيس الروسي أنّه "لا يمكن ضمان أمن بعض الدول على حساب دول أخرى"، قال: "تجب مطالبة جميع أعضاء المجتمع الدولي بالامتثال للقانون الدولي".

كما شدّد على أنّ "الأمن يجب أنْ يكون شاملًا حقًا أيْ متساويًا وغير قابل للتجزئة".

وفي حين أعلن بوتين عن "بدء العمل على عقد قمة ثالثة بين روسيا وأفريقيا"، أشار إلى أنّ "الشراكة مع المملكة العربية السعودية تتطوّر، والتعاون ضمن تحالف "أوبك بلس" يُسهم في استقرار أسواق الطاقة"، مضيفًا: "روسيا والبرازيل تتفقان في وجهات نظرهما بشأن تشكيل نظام عالمي متعدّد الأقطاب، التعاون بين روسيا والبرازيل يتطوّر بثبات ويتم تزويده بمشاريع جديدة".

وواصل قوله: "لطالما قدّمت روسيا ولا تزال تقدّم المساعدة لكوبا في الدفاع عن استقلالها. التعاون الروسي - الأفغاني اكتسب زخمًا كبيرًا بفضل الاعتراف بالسلطات الجديدة في كابول".

