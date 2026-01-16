كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي هل خُطِف شكر من البقاع الغربي إلى فلسطين؟

خاص العهد

خاص العهد

سارة سعدة .. فنانة تجسّد معاناة أهل غزة برسوماتها

2026-01-16 07:18
54
محمد الكحلوت - معد
54 مقالاً

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

لا تمتلك سلاحًا أو مدفعًا، لكن الفنانة سارة سعدة تمتلك ريشةً ترسم بها جراح أهل غزة الذين يتعرّضون للإبادة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وتقول سارة، النازحة من بلدة بيت لاهيا، إنها ترسم كل لحظة عاشتها، ولديها العديد من اللوحات التي تعبّر عن المجاعة والحرب. كما تجسّد الفنانة في أعمالها معاناة النازحين خلال المنخفضات الجوية، وغرق خيام النزوح.
 

الكلمات المفتاحية
فنون قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
سارة سعدة .. فنانة تجسّد معاناة أهل غزة برسوماتها
سارة سعدة .. فنانة تجسّد معاناة أهل غزة برسوماتها
خاص العهد منذ ساعتين
أهالي سحمر ومشغرة ينددون بالعدوان الصهيوني: متمسكون بأرضنا
أهالي سحمر ومشغرة ينددون بالعدوان الصهيوني: متمسكون بأرضنا
خاص العهد منذ 10 ساعات
عدوان مشغرة يطاول مدرستها.. والمدير لـ
عدوان مشغرة يطاول مدرستها.. والمدير لـ"العهد": مستمرون في مسيرتنا التربوية
خاص العهد منذ 10 ساعات
من الإقالة إلى المحاكمة.. هكذا يمكن محاسبة رجي قانونيًا
من الإقالة إلى المحاكمة.. هكذا يمكن محاسبة رجي قانونيًا
خاص العهد منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
سارة سعدة .. فنانة تجسّد معاناة أهل غزة برسوماتها
سارة سعدة .. فنانة تجسّد معاناة أهل غزة برسوماتها
خاص العهد منذ ساعتين
7 شهداء بغارات الاحتلال على قطاع غزة.. و1244 خرقًا للمرحلة الأولى من وقف النار
7 شهداء بغارات الاحتلال على قطاع غزة.. و1244 خرقًا للمرحلة الأولى من وقف النار
لبنان منذ 11 ساعة
"إسرائيل هيوم": شكوك بإمكانية نجاح الخطة الأميركية للمرحلة الثانية في غزة
عين على العدو منذ 18 ساعة
وسطاء اتفاق غزة يعلنون اكتمال تشكيل لجنة إدارة القطاع
وسطاء اتفاق غزة يعلنون اكتمال تشكيل لجنة إدارة القطاع
فلسطين منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة