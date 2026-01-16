Your browser does not support the video tag.

لا تمتلك سلاحًا أو مدفعًا، لكن الفنانة سارة سعدة تمتلك ريشةً ترسم بها جراح أهل غزة الذين يتعرّضون للإبادة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وتقول سارة، النازحة من بلدة بيت لاهيا، إنها ترسم كل لحظة عاشتها، ولديها العديد من اللوحات التي تعبّر عن المجاعة والحرب. كما تجسّد الفنانة في أعمالها معاناة النازحين خلال المنخفضات الجوية، وغرق خيام النزوح.



الكلمات المفتاحية