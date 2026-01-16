في اليوم الـ98 من اتفاق وقف الحرب، كثّف الجيش "الإسرائيلي" غاراته على قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة آخرين، جراء قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستُشهد القيادي في سرايا القدس أشرف الخطيب وزوجته، وأُصيب عدد من المواطنين، إثر قصف "إسرائيلي" استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما ارتفع عدد الشهداء جراء قصف منزل لعائلة الحولي غرب مدينة دير البلح إلى خمسة، بينهم قيادي بارز في كتائب القسام هو محمد الحولي، إضافة إلى عدد من المصابين.

واستشهد فلسطينيان آخران في قصف "إسرائيلي" استهدف فناء منزل لعائلة الجرو غرب مدينة دير البلح.

وفي مدينة غزة، استُشهد فلسطيني وأُصيب ثلاثة آخرون جراء استهداف طائرة مسيّرة "إسرائيلية" نقطة شرطة عند مفترق النابلسي جنوب غربي المدينة.

كما أُصيب ستة فلسطينيين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في مخيم "حلاوة" للنازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي خان يونس، استُشهدت المواطنة صباح أحمد أبو جامع (62 عامًا) وأُصيب عدد من المواطنين، إثر إطلاق نار من المروحيات "الإسرائيلية" على المنطقة الغربية من المدينة.

وأعلنت الإسعاف والطوارئ استشهاد مواطنين اثنين على مفترق العلم في مواصي رفح جنوب القطاع، حيث تمكن المسعفون من انتشال جثمان أحدهما، فيما تعذر الوصول إلى الجثمان الثاني.

كما نفّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها قبالة سواحل الزوايدة ودير البلح ومدينة غزة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بلغ إجمالي عدد الشهداء 456 شهيدًا، والمصابين 1251، فيما سُجلت 710 حالات انتشال.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 71441 شهيدًا، والمصابين إلى 171329.

