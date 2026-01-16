كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

غزة تحتاج لسبع سنوات لإزالة أنقاضها
فلسطين

غزة تحتاج لسبع سنوات لإزالة أنقاضها

2026-01-16 09:43
قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، إنه يوجد أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة، وأن إزالتها قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.

وأضاف دا سيلفا، في بيان عقب زيارته إلى قطاع غزة: "عدتُ للتوّ من غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون".

وأكد أن ظروف الشتاء القاسية المستمرة والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم، مشددًا على أن تعافي مليوني شخص في المناطق التي دمّرتها الهجمات "الإسرائيلية"، وإعادة تقديم الخدمات، يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن، ووقود وإزالة الأنقاض.

كذلك، أشار إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض في غزة.

وأضاف: "هذا يعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بمتوسط 30 طنًا من الأنقاض، ومن المرجح أن تستغرق إزالة هذه الأنقاض أكثر من 7 سنوات".

ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار في غزة بأنه "لا يُصدق"، مردفًا: "دُمّرت المنازل والمدارس والعيادات والطرق وشبكات المياه والكهرباء".

وتابع: "باتت حياة الأطفال اليومية محفوفة بالفقدان والصدمات، والأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لثلاث سنوات مُعرّضون لخطر أن يصبحوا جيلًا ضائعًا".

وأفاد دا سيلفا، بأن هناك حاجة إلى ما يُقدّر بنحو 53.2 مليار دولار للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن 20 مليار دولار من هذا المبلغ مطلوبة بشكل عاجل في السنوات الثلاث الأولى.
 

