"اليونيفيل": أنشطة الجيش "الاسرائيلي" في الأراضي اللبنانية تُعرّض المدنيين للخطر

2026-01-16 09:46
حذّرت قوات اليونفيل في بيان لها من الأنشطة التي يقوم بها جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية، واعتبرت أنها تُعرّض المدنيين المحليين للخطر، وتشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. 

وجدّدت "اليونيفيل" تذكيرها جيش الاحتلال بـ"ضمان سلامة جنود حفظ السلام ووقف أي أعمال من شأنها تعريضهم للخطر"، مشيرة الى أنّ "أي تصرّفات تضع قوات حفظ السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات خطيرة للقرار 1701، وتُقوّض الاستقرار الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه".

اليونيفيل أوضحت في بيانها خلفية تحذيرها، فقالت "خلال تنفيذ دورية مُخطّط لها قرب منطقة العديسة، تلقّى جنود حفظ السلام تحذيرًا من السكان المحليين بشأن وجود خطرٍ مُحتمل في أحد المنازل. وعلى الأثر، عثر الجنود داخل الموقع على عبوة ناسفة موصولة بسلك تفجير"، وأضافت "جنود حفظ السلام عمدوا إلى تطويق المنطقة واستعدّوا لتفتيش منزلٍ آخر، غير أنّ طائرة مُسيّرة كانت تحلّق في الأجواء أقدمت، بعد وقتٍ قصير، على إلقاء قنبلة يدوية على مسافة تُقدَّر بنحو 30 مترًا من موقع انتشار الجنود".

ولفتت "اليونيفيل" إلى أنّها سارعت فورًا إلى إرسال طلب بوقف إطلاق النار إلى الجيش "الاسرائيلي"، مؤكدة أنّه لم تُسجَّل أي إصابات.

الكيان الصهيوني الحدود الجنوب اليونيفيل
