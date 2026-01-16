كشفت تقارير جديدة عن تأثير الحرب في غزة على النساء الحوامل والأطفال وخدمات الأمومة، حيث أدت الحرب إلى انخفاض المواليد بنسبة 41 في المائة وارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات وحدوث الإجهاض، بالإضافة إلى وفيات حديثي الولادة وارتفاع حالات الولادة المبكرة، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقد أكدت منظمة الأطباء من أجل حقوق الإنسان، بالتعاون مع العيادة العالمية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو، أن الحرب أسفرت عن أعداد مرتفعة من الوفيات بين الأمهات وحديثي الولادة، إلى جانب الولادات في ظروف خطيرة، فضلًا عن تدمير النظام الصحي بشكل ممنهج.

وأوضح الباحثون أن هذه الأضرار تدل على نية متعمدة لمنع المواليد بين الفلسطينيين، بما يحقق المعايير القانونية لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي هذا السياق، وثقت التقارير بين كانون الثاني وحزيران 2025، 2600 حالة إجهاض، و220 وفاة مرتبطة بالحمل، و1460 ولادة مبكرة، وأكثر من 1700 طفل حديث الولادة منخفض الوزن، وأكثر من 2500 طفل يحتاجون إلى رعاية مركزة لحديثي الولادة.

وتعرض النظام الصحي في غزة للدمار المنهجي منذ تشرين الأول 2023، فقد استهدفت العمليات العسكرية "الإسرائيلية" المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي، بينما أدت ظروف الحصار والقصف المستمر إلى قطع خطوط الإمداد ومنع التنقل بين المرافق، ما سرع انهيار الصحة العامة في القطاع.

واضطرت الأمهات في غزة إلى اتخاذ قرارات صعبة، غالبًا على حساب صحتهن وسلامتهن، لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهن. ومع انهيار خدمات الأمومة وحديثي الولادة نتيجة نقص الوقود وغياب الإمدادات الطبية والتهجير الجماعي والقصف المستمر، أصبح العيش في المخيمات المكتظة بالخيام الخيار الوحيد المتاح.

كذلك، أشارت تقديرات الأمم المتحدة للمرأة إلى وفاة أكثر من 6 آلاف أم خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، بمتوسط أمين كل ساعة، بينما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن حوالي 150 ألف امرأة حامل ومرضع تم تهجيرهن قسرًا.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، خضعت 391 امرأة لبتر أطراف عليا أو دنيا منذ 7 تشرين الأول، من أصل 4500 حالة إجمالية.

وشهدت الأشهر الأولى من 2025 تسجيل 17 ألف ولادة فقط، بانخفاض 41 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

