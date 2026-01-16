رحّب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالموقف المبدئي للصين، محذرًا من أي مغامرة جديدة قد تسفر عن زعزعة الأمن وإثارة الفوضى في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع عراقجي بنظيره الصيني وانغ يي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات والتبادل الشامل بين البلدين، في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عامًا، مؤكدين عزم وإرادة قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض عراقجي الأحداث الأخيرة في إيران، موضحًا أنها بدأت بتجمعات سلمية قبل أن تتدخل "عناصر إرهابية مدرّبة" عملت على تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف. وأكد التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحماية أمن مواطنيها في مواجهة "الإرهاب الداعشي" المدعوم من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للموقف الصيني المبدئي في إدانة الإرهاب والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لإيران، مندّدًا في الوقت نفسه بالسياسات التدخلية الأميركية، ومحذرًا من أن أي مغامرة جديدة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن وإشاعة الفوضى في المنطقة.

كما شدد عراقجي على ضرورة التزام جميع الدول بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معتبرًا أن العالم لا يجب أن يعود إلى مرحلة "استعراض العنف السافر"، وأن على القوى الكبرى أن تتصرف بمسؤولية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة احترام السيادة الوطنية لإيران بوصفها قوة مهمة في المنطقة، مشددًا على أن الصين، بصفتها صديقًا لإيران، تدعم دائمًا سيادتها وأمنها، وستدافع عن مواقفها "المشروعة والمنطقية" في المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن.

اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة

وفي سياق متصل، وصف عراقجي خطوة الولايات المتحدة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بذريعة مناقشة التطورات الداخلية في إيران بأنها "خطوة مخادعة ومحاولة للهروب إلى الأمام".

وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال عراقجي إن الاحتجاجات في إيران بدأت سلمية، لكنها انزلقت إلى العنف نتيجة تدخل جماعات إرهابية مدعومة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، واصفًا الاعتداءات على المدنيين والمراكز الخدمية ودور العبادة بأنها تحاكي أساليب تنظيم "داعش"، ومطالبًا بإدانتها على المستوى الأممي.

وقال عراقجي إن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال "يقومان بتسليح وتنظيم عناصر إرهابية داخل إيران"، موضحًا أن الأحداث الأخيرة شهدت تصعيدًا عنيفًا بفعل تدخل هذه العناصر. وأكد التزام الحكومة الإيرانية بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حق التجمع السلمي، إلى جانب التزامها بالحفاظ على النظام العام والأمن القومي.

من جهته، شدد غوتيريش على رفض التدخل في شؤون الدول، وعلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وعدم استخدام القوة.

اتصال بوزير الخارجية السعودي

وفي اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستند إلى دعم شعبها ووعيه، وستدافع بحزم عن سيادتها في مواجهة أي تهديد خارجي. كما أدان التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولين أميركيين ضد طهران، مشددًا على مسؤولية جميع دول المنطقة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن قلقه إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعيات، مؤكدًا أهمية اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الإقليمي.

الكلمات المفتاحية