لبنان

شهيدان وجريح في غارات
لبنان

شهيدان وجريح في غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدات جنوبية

2026-01-16 11:22
102

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن الغارات التي شنّها العدو "الإسرائيلي" خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في جنوب لبنان.

وأوضح البيان أن غارة صباح اليوم استهدفت شاحنة في بلدة المنصوري – قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد مواطن. كما أشار إلى أن غارة أخرى نفّذها العدو ليلًا واستهدفت سيارة في بلدة ميفدون – قضاء النبطية، أسفرت كذلك عن استشهاد مواطن.

ولفت البيان إلى سقوط جريح نتيجة الغارة الليلية التي استهدفت بلدة صديقين.
 

لبنان الكيان الصهيوني وزارة الصحة اللبنانية
