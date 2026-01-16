أفادت القناة "12 الإسرائيلية" بأن جنودًا من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قاموا بسرقة قطيع يضم 250 رأسًا من الماعز من الأراضي السورية، ونقلوه إلى عدة مزارع تربية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع قبل نحو أسبوعين، حين طلب جنود من لواء الجولان شاحنات لنقل القطيع إلى مواقع التربية.

وأشارت إلى أنَّه في ساعات الفجر الأولى، لاحظ أحد المزارعين عشرات الماعز على طريق رئيسي، فأبلغ الجيش "الإسرائيلي".

جيش العدو قال إن الضباب الكثيف في تلك الليلة حال دون مراقبة الحادث أو التعرف على تفاصيله بدقة.

على إثر الواقعة، تمّ إعفاء قائد الطاقم من مهامه، وتلقى قائد السرية ملاحظة قيادية، فيما جرى إيقاف الطاقم المتورط عن النشاط العملياتي لفترة طويلة. وما تزال الشرطة العسكرية "الإسرائيلية" تواصل التحقيق في الحادث، بينما تحاول وزارة الزراعة تحديد مكان القطيع، لكونه غير مطعّم وغير موسوم.

الكلمات المفتاحية