الرئيس عون يترأس اجتماعًا أمنيًا : لتعزيز الجهود لترسيخ الأمن والأمان
لبنان

الرئيس عون يترأس اجتماعًا أمنيًا : لتعزيز الجهود لترسيخ الأمن والأمان

2026-01-16 13:02
ترأس الرئيس جوزاف عون اجتماعًا أمنيًا بحضور وزيري الدفاع ميشال منسّى والداخلية أحمد الحجار، قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية، حيث شدّد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية على مختلف المستويات لضمان حسن سير العمل وتأمين السلامة العامة.

وأكد الرئيس عون أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودًا إضافية لترسيخ الأمن والأمان في البلاد، مشيدًا بالتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعمل على تحسين رواتب العسكريين بما يتماشى مع رواتب العاملين في القطاع العام، داعيًا وزيري الدفاع والداخلية، لإعداد الدراسات اللازمة لإعادة النظر في رواتب العسكريين وتعويضاتهم.

كما طلب الرئيس عون من الأجهزة الأمنية إعداد تقارير دقيقة حول حاجاتها، لضمان أن يكون المشاركون في مؤتمر باريس المقرر في 5 آذار/مارس المقبل على اطلاع كامل بهذه المعطيات، بما يحقق أهداف المؤتمر.

