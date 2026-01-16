كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وزير الصحة استقبل وفدًا من بعثة الاتحاد الأوروبي: لتطوير النظام الصحي
وزير الصحة استقبل وفدًا من بعثة الاتحاد الأوروبي: لتطوير النظام الصحي

2026-01-16 13:53
استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في وزارة الصحة العامة مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فيزر، برفقة وفد من البعثة. 

وتناول البحث المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في مجال الصحة بدعم من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تعزيز الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال الدعم التقني ودعم العاملين فيها.

ولفت الوزير ناصر الدين إلى الاستثمار الذي تقوم به الوزارة من جهتها في هذا المجال، لناحية تخصيص المراكز بأسقف مالية للمرة الأولى، إضافة إلى تجهيزها بالأدوية والمعدات الطبية الحديثة.

كما تم التأكيد على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم خدمات أساسية تشمل القسم الكبير من النازحين غير اللبنانيين، والذين لا يزالون موجودين في لبنان.

وقد أثنى وفد الاتحاد الأوروبي على ما تقوم به الوزارة من جهود جدية لتطوير النظام الصحي في شكل سيجعله يتمتع بالاستقلالية في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة في المراحل المقبلة.

بدوره، نوه ناصر الدين بمساهمة الاتحاد في مشاريع صحية متعددة، بما ساعد النظام الصحي اللبناني على تجاوز الكثير من الأزمات وأهّله لمرحلة التطوير المطلوب.

من جهة ثانية، استقبل ناصر الدين في مكتبه في وزارة الصحة العامة السفير الكولومبي في لبنان إدوين أوستوس ألفونسو، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة.

كذلك، بحث ناصر الدين مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية في لبنان غيوسك جون في المشاريع الصحية المشتركة التي يتم تنفيذها في لبنان والسبل الآيلة إلى تعزيز التعاون.

