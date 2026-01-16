كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

بعد ليلة الغارات.. بلدية مشغرة تبدأ معالجة أضرار العدوان
لبنان

بعد ليلة الغارات.. بلدية مشغرة تبدأ معالجة أضرار العدوان "الإسرائيلي"

2026-01-16 14:18
أعلنت بلدية مشغرة أنه فور وقوع العدوان "الإسرائيلي" على البلدة، باشرت باتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة للتخفيف من الأضرار وضمان سلامة الأهالي.

وفي هذا الإطار، عملت فرق البلدية بالتعاون مع الهيئة الصحية، الصليب الأحمر اللبناني، إسعاف الرسالة، الدفاع المدني اللبناني، شركة KVA، وبمساندة الأهالي على فتح الطرقات المؤدية إلى الأماكن المتضررة بشكل أولي، لتسهيل حركة فرق الإسعاف والخدمات.

كما بدأت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان بأعمال الصيانة الأولية لمعالجة الأعطال الناتجة عن الاستهداف.

وأكدت بلدية مشغرة استمرارها في متابعة الوضع ميدانيًا، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة، بما يساهم في الحد من الأضرار وتخفيف معاناة الأهالي.

وكان العدو الصهيوني قد استهدف مبنيين سكنيين في كل بلدة مشغرة في البقاع الغربي تسكنها عائلات بشكل دائم بعد تهديدهما، مما أدّى إلى تدمير المبنيين وتضرر المباني المحيطة بها.

