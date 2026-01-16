كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي معهد وايزمان "الإسرائيلي": يخرج لأول مرة من قائمة أفضل 100 مؤسسة أكاديمية عالميًا

لبنان

المفتي قبلان: لا نقبل بالتهاون أمام العدو
لبنان

المفتي قبلان: لا نقبل بالتهاون أمام العدو

2026-01-16 14:26
74

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن المطلوب في هذه المرحلة حماية لبنان وتأمين مصالحه الوطنية بعيدًا عن أي اعتبارات تخص "إسرائيل"، محذّرًا من أن أي تهاون في هذا الشأن يكشف الدولة أمام العدو.

وجاءت تصريحات الشيخ قبلان في رسالة وجهها بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، دعا فيها السلطات اللبنانية إلى استنهاض جميع عوامل القوة لتأمين السيادة الوطنية. وقال: "لبنان مُلك للعائلة الوطنية والأجيال القادمة، والتفريط بما له من سيادة يعد جريمة بحق التاريخ والبلد والإنسان".

وأشار إلى أن أولويات الدولة تشمل القيام بمسؤولياتها السيادية والإغاثية في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، مؤكدًا أن الالتزامات الغامضة أو مواقف الاستئثار لا مكان لها في البلاد، وأن القوة الداخلية هي ما استردت لبنان ودولته، لا التنازل عن الحقوق الوطنية.

وحذّر الشيخ قبلان من الفتنة الداخلية والنزعات الانتقامية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي صفقة أو موقف يقلّص من قدرة لبنان وسيادته، خاصة في مواجهة من يحاول خنق الدولة أو عرقلة الدعم. وأضاف: "المطلوب العمل للبنان لا الخارج، والسلطة التي لا تهتم للجنوب وللسيادة الوطنية تفقد مبرر وجودها".

ودعا إلى احترام الوحدة الوطنية والعائلة اللبنانية والمواثيق التأسيسية، مشددًا على أن حماية لبنان تستلزم الالتزام بالسلم الأهلي والشراكة الوطنية، وتنفيذ اتفاق وقف النار والانتشار الشامل في جنوب النهر.

وختم الشيخ قبلان بالقول: "المسيحية دين محبة ولقاء، والإسلام دين رحمة وعطاء، وكلاهما يطالبان بالدفاع عن الحق وحماية العائلة اللبنانية والسلم الأهلي وسيادة لبنان".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الشيخ أحمد قبلان
إقرأ المزيد
المزيد
"اليونيفيل" طالبت العدو بوقف إطلاق النار بعد تعرض أحد مواقعها قرب كفرشوبا لنيرانه
لبنان منذ 10 دقائق
برعاية ناصر الدين والزين.. افتتاح مرفق لمعالجة النفايات الطبية في مستشفى الكرنتينا 
برعاية ناصر الدين والزين.. افتتاح مرفق لمعالجة النفايات الطبية في مستشفى الكرنتينا 
لبنان منذ ساعة
قبلان من مشغرة وسحمر: العدوّ فشل في كسر إرادة أهلنا
قبلان من مشغرة وسحمر: العدوّ فشل في كسر إرادة أهلنا
لبنان منذ ساعة
كمال الخير: من واجب الرؤساء وضع حد لرجّي وإقالته من منصبه
كمال الخير: من واجب الرؤساء وضع حد لرجّي وإقالته من منصبه
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
قبلان من مشغرة وسحمر: العدوّ فشل في كسر إرادة أهلنا
قبلان من مشغرة وسحمر: العدوّ فشل في كسر إرادة أهلنا
لبنان منذ ساعة
كمال الخير: من واجب الرؤساء وضع حد لرجّي وإقالته من منصبه
كمال الخير: من واجب الرؤساء وضع حد لرجّي وإقالته من منصبه
لبنان منذ ساعة
القطان: الاعتداءات
القطان: الاعتداءات "الإسرائيلية" اليومية تسقط شعارات "السيادة المزعومة" ونزع السلاح
لبنان منذ ساعة
التجمع الإسلامي للمهندسين نظّم لقاءً نقابيًا حاشدًا في زفتا بحضور النقيب  حنا
التجمع الإسلامي للمهندسين نظّم لقاءً نقابيًا حاشدًا في زفتا بحضور النقيب  حنا
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة