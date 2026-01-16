أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم الجمعة 16 كانون الثاني/يناير 2025، خلال اتصال هاتفي، التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين بأن الرئيس الإيراني أطلع بوتين على الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الإيرانية لتطبيع الأوضاع في البلاد.

كما أشار البيان إلى أن روسيا وإيران تتخذان موقفًا موحّدًا يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة بشكل عام، ويعتمد حل المشكلات الناشئة حصريًا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأضاف البيان أن الرئيسين يزشكيان وبوتين أكدا الالتزام المتبادل بتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة في مختلف المجالات، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

