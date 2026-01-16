كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الرئيسان الروسي والإيراني: لتعزيز الشراكة بين البلدين
2026-01-16 14:38
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم الجمعة 16 كانون الثاني/يناير 2025، خلال اتصال هاتفي، التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين بأن الرئيس الإيراني أطلع بوتين على الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الإيرانية لتطبيع الأوضاع في البلاد.

كما أشار البيان إلى أن روسيا وإيران تتخذان موقفًا موحّدًا يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة بشكل عام، ويعتمد حل المشكلات الناشئة حصريًا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأضاف البيان أن الرئيسين يزشكيان وبوتين أكدا الالتزام المتبادل بتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة في مختلف المجالات، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران فلاديمير بوتين مسعود بزشكيان
