نظّم التجمع الإسلامي للمهندسين في وحدة المهن الحرة في حزب الله لقاءً نقابيًا حاشدًا مع نقيب المهندسين في لبنان المهندس فادي حنا، في قاعة لينداريو في المصيلح - زفتا، بحضور النائبين الدكتور ميشال موسى وعلي عسيران، وممثل النائب محمد رعد علي قانصوه، وممثل النائب هاني قبيسي الدكتور محمد قانصوه، ورئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، والمهندس وسام قانصوه ممثلًا الحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافة إلى رؤساء الدوائر العقارية والتنظيم المدني في أقضية النبطية وصيدا وصور، وحشد من المهندسين من مختلف مناطق الجنوب.

وأكد رئيس التجمع الإسلامي للمهندسين المهندس حسين شحادة أنَّ مهنة الهندسة تشكّل ركيزة أساسية في بناء الأوطان وتنظيم المجتمعات على مختلف الصعد، آملًا أن تضطلع نقابة المهندسين بدورها الوطني في إعادة الإعمار والبناء، ولا سيما في ظل ما وصفه بالحضور المميز للنقيب الحالي، مشيدًا بمواقفه المهنية وحضوره الفاعل إلى جانب الجسم الهندسي، واعتبر أن وجوده في المنطقة في هذه الظروف دليل على مشاركته الفاعلة مع الجسم الهندسي.

من جهته، أكد نقيب المهندسين فادي حنا أنَّ المهندسين قادرون على إعادة بناء لبنان، مشددًا على أن النقابة بادرت منذ الأيام الأولى إلى اتّخاذ قرارات تتعلق بإعادة الإعمار منذ مرحلة الإسناد، من بينها عدم استيفاء أي رسوم، وتقديم تسهيلات للمهندسين، فضلاً عن الوقوف إلى جانب عائلات المهندسين الشهداء. وقال إن النقابة لم تنتظر الدولة ومؤسساتها، بل تحركت انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية.

وأشار حنا إلى أن النقابة هي "البيت الثاني" للمهندسين، مذكّرًا بتعهده منذ انتخابه بعدم نسيان الجنوب، لافتًا إلى زياراته المتكرّرة للمنطقة، وآخرها جولته في السوق التجارية ومركز بلدية النبطية المتضررَين.

وتطرق إلى الخسائر المالية التي لحقت بالنقابات، موضحًا أن مجموع الخسائر يتجاوز 700 مليون دولار، بينها 389 مليون دولار تتعلق بصناديق التقاعد، مؤكدًا رفضه تحميل المهندسين تبعات هذه الخسائر دون محاسبة المسؤولين عنها. وقال إن النقابة لا تستطيع أن تترك 10729 متقاعدًا في كل النقابات وبينهم 4700 متقاعد في نقابة المهندسين، ولن تتراجع عن المطالبة بحقوقها، وستذهب بملفاتها إلى "نهاية الطريق"، حتّى لو وصل الأمر إلى الإضراب العام، مشددًا على رفض شطب أموال المتقاعدين أو استبدالها بسندات تفقد قيمتها الفعلية.

وحول إعادة الإعمار، اعتبر حنا أن البطء في هذا الملف "معيب"، داعيًا الدولة إلى وضع آليات وخطط واضحة كما فعلت نقابة المهندسين. وأشار إلى أن مدينة النبطية تشهد حاليًّا نحو 389 ألف متر مربع من العمران الجديد، فيما بلغ مجموع العمران الجديد في الجنوب أكثر من مليون و47 ألف متر مربع، معتبرًا أن ذلك يعكس تمسك أبناء الجنوب بأرضهم وإرادتهم الصلبة في البقاء وإعادة البناء.

وكانت كلمة لراعيَي اللقاء؛ شركَتي "البحر المتوسط للكابلات" و"عياش ستيل"، ممثلتَين بمحمد عياش الذي أكد أن الهندسة كانت ولا تزال فعلًا إيمانيًا بالأرض والمستقبل، وأن وجود المهندسين في الجنوب رسالة بأن العمل المهني الجاد أقوى من الأزمات. وشدد على أهمية التكامل بين المهندس والشركات، وعلى ضرورة دعم الطاقات الهندسية المحلية وفتح آفاق العمل والإبداع أمامها، مثمنًا دور نقابة المهندسين ونقيبها في صون المهنة ومواكبة التحديات، ولا سيما بعد ما خلفته الحرب من خسائر كبيرة في قطاع البناء.

