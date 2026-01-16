جال عضو كتلة التنمية والتحرير؛ النائب الدكتور قبلان قبلان في بلدتي مشغرة وسحمر، متفقدًا أوضاع الأهالي ومعاينًا أماكن الاستهداف الصهيوني الذي طاول منازل المواطنين، ومؤكدًا الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في مواجهة تداعيات العدوان "الإسرائيلي" المتواصل.

وأكد قبلان أنّ العدوّ "الإسرائيلي"، بطبيعته الإجرامية والعدوانية، لم يتوقف منذ عقود عن القتل والتدمير وخرق الأجواء والمياه والأراضي اللبنانية، مستخدمًا كلّ أشكال التهديد والاعتداء بهدف واحد هو تطويع وكسر إرادة الشعب اللبناني، ولا سيّما أبناء الجنوب والبقاع والمناطق الصامدة.

وأشار إلى أنّ هذا العدو، رغم استخدامه كلّ أنواع الأسلحة، عجز عن كسر إرادة الناس، فلجأ إلى تصعيد اعتداءاته، في محاولة يائسة لإخضاع هذه البيئة التي ما زالت تقف في مواجهة العالم بأسره.

وشدد قبلان على أنّ هذه البيئة التي تقدّم الشهداء والجرحى يوميًا، تواجه الكيان "الإسرائيلي" المدعوم من قوى دولية كبرى، مشيرًا إلى أنّها تواجه أيضًا، مع الأسف، مواقف داخلية متماهية مع خطاب العدو، سواء من بعض القوى أو من خلال تبرير الاعتداءات والقتل والتدمير.

واعتبر أنّ هذا السلوك الداخلي يشكّل خطرًا بالغًا على الوحدة الوطنية والتضامن اللبناني، متسائلًا عن كيفية تبرير مواقف تتقاطع مع رواية العدوّ وتمنحه ذرائع مجانية لاستمرار عدوانه.

واستعاد قبلان مقولة الإمام السيد موسى الصدر: "لا نقبل أن يبتسم لبنان ويبقى جنوبه متألّمًا"، مؤكدًا أنّ "اليوم لا يجوز القبول بأن يتألم أي بيت أو منطقة في لبنان"، ومشددًا على أنّ الاستهداف "الإسرائيلي" لا يميّز بين فئة وأخرى، بل يستهدف كلّ لبنان وكلّ شبر من أرضه.

وأشار إلى أنّ "إسرائيل" تستهدف لبنان بسبب نموذجه القائم على التعايش والتعددية والتعاون بين أبنائه، معتبرًا أنّ محاولات التشويه عبر مواقف وتصريحات داخلية لا تخدم إلا العدو الذي يبقى كيانًا عنصريًا وعدوانيًا بطبيعته.

وأكد قبلان أنّ الدفاع عن الوطن هو حق مشروع، مشددًا في المقابل على ضرورة التحلي بالحد الأدنى من المسؤولية والحياء السياسي، ووقف استدراج العدوّ أو تبرير وحشيته، لافتًا إلى أنّ هناك أصواتًا داخل "إسرائيل" نفسها تدين هذه الاعتداءات، فيما يُسجَّل في لبنان من يبررها.

وطالب قبلان الدولة اللبنانية بالإسراع في مسح الأضرار، مثنيًا على بدء فرق مجلس الجنوب بهذه المهمّة، ومؤكدًا ضرورة المباشرة السريعة بإعادة الإعمار، لأنّه لا يجوز أن تسير الدولة في اتّجاه فيما يُترك المواطنون وحدهم في مواجهة الخسائر.

وخلال جولته، تفقد النائب قبلان الأضرار التي لحقت بالمدرسة الرسمية في بلدة سحمر، مشددًا على أهمية حماية المؤسسات التربوية واتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التلاميذ واستمرارية التعليم.

وفي ختام الجولة، حيّا قبلان صمود الأهالي ومواقفهم المشرفة، مؤكدًا أنّ هؤلاء الناس الذين تُدمَّر منازلهم ويقفون إلى جانب بيوتهم، لن يُهزموا ولن يُكسروا، فهم متمسكون بأرضهم وقضيتهم، يدفنون أبناءهم ورؤوسهم مرفوعة، ويواصلون الصمود مهما كانت التضحيات والظروف.

