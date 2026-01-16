لفتت "اليونيفيل" في بيان، إلى أن دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" جنوب الخط الأزرق، أطلقت نحو ثلاثين رصاصة من عيار صغير، نحو موقع لليونيفيل بالقرب من كفرشوبا.

وأضاف البيان: "أصابت الرصاصات موقع حراسة، واخترقت إحداها أماكن السكن داخل الموقع، على الأرجح بعد ارتدادها. ولحسن الحظ، لم يكن أحد حاضرًا عند دخول الرصاصة، ولم تُسجل أي إصابات".

وإذ طالبت اليونيفيل جيش العدو "الإسرائيلي" بوقف إطلاق النار عبر "آليات الارتباط القائمة"، ذكرته بـ "واجباته في ضمان سلامة جنود حفظ السلام، ووقف الأعمال التي قد تُعرضهم أو مواقعهم للخطر".

وأكدت أن "أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تعد انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، وتقوّض الاستقرار الذي تسعى إلى تحقيقه اليونيفل.



