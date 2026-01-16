كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي ناصر الدين: علينا جميعًا التضامن ليكون لبنان معافى في كلّ حبة من ترابه

لبنان

بالصور| حفل التكليف السنوي في مدارس المهدي – عين بورضاي
لبنان

بالصور| حفل التكليف السنوي في مدارس المهدي – عين بورضاي

2026-01-16 18:46
محطة إيمانية لترسيخ الوعي والمسؤولية
78
بلال الموسوي - مراسل
149 مقالاً

أحيت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – مدارس المهدي (عج) في عين بورضاي حفل التكليف السنوي، في أجواءٍ إيمانية مميّزة تزامنت مع ولادة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذكرى المبعث النبوي الشريف، وبرعاية مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية لحزب الله في البقاع الشيخ تامر حمزة، وبحضور الكادر التعليمي وأهالي الطلبة المكلفين والمحتفى بهم.

واستُهلّ الحفل بكلمة ألقاها الطالب عباس دياب باسم الطلبة المكلفين، عبّر فيها عن شكرهم لله تعالى على بلوغهم مرحلة التكليف، معتبرًا أنها تشكّل انتقالًا نوعيًا نحو تحمّل المسؤولية الدينية والأخلاقية، مؤكدًا أن التكليف لا يقتصر على أداء الفرائض، بل يشمل الالتزام بالسلوك القويم، ومجاهدة النفس، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وفي كلمة لها، رحّبت مديرة مدارس المهدي (عج) – عين بورضاي؛ الحاجة رشا اللقيس، بالحضور، معربة عن سعادتها بإحياء هذا اللقاء في رحاب المناسبتين المباركتين، ومشددة على أن حفل التكليف يجسّد ثمرة الجهد التربوي، ويفتح صفحة جديدة من التعاون بين البيت والمدرسة في تنشئة الأبناء على القيم الإيمانية والإنسانية.

كما ألقى راعي الحفل الشيخ تامر حمزة، كلمة استوحاها من روح المناسبة، تناول فيها التحديات التي يواجهها العالم اليوم، داعيًا إلى الثبات على الدين والمبادئ، والتمسّك بنهج مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، مدرسة محمد وآل محمد، وأن يكون الإنسان في موقع الخصم للظالم والعون للمظلوم.

وتخلّل الحفل أداء قسم التكليف من قبل الطلبة، إلى جانب فقرات إنشادية دينية عبّرت عن معاني المناسبة، ليُختتم بتكريم المكلفين وتقديم هدية تذكارية لهم تمثّلت بنسخة من المصحف الشريف، تأكيدًا على أن القرآن الكريم هو المنهج والدليل في مسيرتهم المقبلة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله البقاع مدارس المهدي (ع)
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله يعزي بوفاة شقيق آية الله العظمى السيد علي السيستاني 
حزب الله يعزي بوفاة شقيق آية الله العظمى السيد علي السيستاني 
لبنان منذ ساعة
ناصر الدين: علينا جميعًا التضامن ليكون لبنان معافى في كلّ حبة من ترابه
ناصر الدين: علينا جميعًا التضامن ليكون لبنان معافى في كلّ حبة من ترابه
لبنان منذ ساعتين
بالصور| حفل التكليف السنوي في مدارس المهدي – عين بورضاي
بالصور| حفل التكليف السنوي في مدارس المهدي – عين بورضاي
لبنان منذ 3 ساعات
"اليونيفيل" طالبت العدو بوقف إطلاق النار بعد تعرض أحد مواقعها قرب كفرشوبا لنيرانه
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله يعزي بوفاة شقيق آية الله العظمى السيد علي السيستاني 
حزب الله يعزي بوفاة شقيق آية الله العظمى السيد علي السيستاني 
لبنان منذ ساعة
بالصور| حفل التكليف السنوي في مدارس المهدي – عين بورضاي
بالصور| حفل التكليف السنوي في مدارس المهدي – عين بورضاي
لبنان منذ 3 ساعات
"دفء القلوب".. حين حوّل طلاب مدارس المهدي التضامن إلى وقود صمود للقرى الحدودية
خاص العهد منذ 5 ساعات
كلمة للشيخ قاسم السبت لمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف 
كلمة للشيخ قاسم السبت لمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف 
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة