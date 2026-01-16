أحيت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – مدارس المهدي (عج) في عين بورضاي حفل التكليف السنوي، في أجواءٍ إيمانية مميّزة تزامنت مع ولادة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذكرى المبعث النبوي الشريف، وبرعاية مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية لحزب الله في البقاع الشيخ تامر حمزة، وبحضور الكادر التعليمي وأهالي الطلبة المكلفين والمحتفى بهم.

واستُهلّ الحفل بكلمة ألقاها الطالب عباس دياب باسم الطلبة المكلفين، عبّر فيها عن شكرهم لله تعالى على بلوغهم مرحلة التكليف، معتبرًا أنها تشكّل انتقالًا نوعيًا نحو تحمّل المسؤولية الدينية والأخلاقية، مؤكدًا أن التكليف لا يقتصر على أداء الفرائض، بل يشمل الالتزام بالسلوك القويم، ومجاهدة النفس، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وفي كلمة لها، رحّبت مديرة مدارس المهدي (عج) – عين بورضاي؛ الحاجة رشا اللقيس، بالحضور، معربة عن سعادتها بإحياء هذا اللقاء في رحاب المناسبتين المباركتين، ومشددة على أن حفل التكليف يجسّد ثمرة الجهد التربوي، ويفتح صفحة جديدة من التعاون بين البيت والمدرسة في تنشئة الأبناء على القيم الإيمانية والإنسانية.

كما ألقى راعي الحفل الشيخ تامر حمزة، كلمة استوحاها من روح المناسبة، تناول فيها التحديات التي يواجهها العالم اليوم، داعيًا إلى الثبات على الدين والمبادئ، والتمسّك بنهج مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، مدرسة محمد وآل محمد، وأن يكون الإنسان في موقع الخصم للظالم والعون للمظلوم.

وتخلّل الحفل أداء قسم التكليف من قبل الطلبة، إلى جانب فقرات إنشادية دينية عبّرت عن معاني المناسبة، ليُختتم بتكريم المكلفين وتقديم هدية تذكارية لهم تمثّلت بنسخة من المصحف الشريف، تأكيدًا على أن القرآن الكريم هو المنهج والدليل في مسيرتهم المقبلة.

