موقع العهد الاخباري

ناصر الدين: علينا جميعًا التضامن ليكون لبنان معافى في كلّ حبة من ترابه
2026-01-16 20:13
أطلقت جمعية "بنين" الخيرية، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، خلال لقاء في الوزارة "مبادرة 10452" الاجتماعية الهادفة إلى دعم 10452 عائلة لبنانية لمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد، حيث سيتم توزيع مساعدات طبية وغذائية وألبسة في مختلف المناطق اللبنانية، على أن تكون المساعدات الطبية عبارة عن قسيمة تخوّل الحاصل عليها إجراء فحوصات في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما المركز التابع لجمعية بنين في الحمرا بيروت، والمركز المرتقب افتتاحه في بلدة شربين في الهرمل.  

ونوه الوزير ناصر الدين بـ "هذه المبادرة التي تعكس مقاربة وطنية"، لافتًا إلى أن "ما يجمع اللبنانيين لا يقتصر على الأعياد فقط، بل وحدة الانتماء إلى الوطن العزيز". وأضاف: "إن رقم 10452 يعني كلّ حبة تراب في لبنان من أقصاه إلى أقصاه، من العريضة في الشمال إلى الناقورة في الجنوب، ومن الهرمل إلى كفر كلا والعديسة. وعلينا جميعًا أن نكون متضامنين حول هذا الرقم فيكون لبنان كله معافى صابرًا محتسبًا، ويتم السعي لتحرير الأرض وحماية الشعب والوطن دون أي مبرّر لأي عدوان أو استهداف لأي مواطن شريف أو أخ عزيز سواء كان أبًا أم زوجًا أم ابنًا فهو يعني لعائلته الكثير من التضحية والعطاء".

وكان الأمين العام للجمعية جاد بيضون قد أعلن أن "حملة 10452 بدأت في خلال أزمة كورونا واستمرت سنويًا خلال شهر رمضان وعيد الفصح المجيد وسط حرص على أن تكون عابرة لكل الطوائف اللبنانية". وأكد بيضون "التزام الجمعية بتقديم المساعدات لمن هم أكثر حاجة"، آملًا أن "يتسع نطاق عملها، فلا يقتصر على الآلاف بل يشمل عشرات الآلاف".

شهر رمضان ركان ناصر الدين
