لبنان

حزب الله يعزي بوفاة شقيق آية الله العظمى السيد علي السيستاني 
لبنان

حزب الله يعزي بوفاة شقيق آية الله العظمى السيد علي السيستاني 

2026-01-16 21:07
47

 

بيان تعزية صادر عن حزب الله  بوفاة شقيق سماحة آية الله العظمى المرجع السيد علي الحسيني السيستاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

صدق الله العلي العظيم 

بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لمشيئته، تلقينا نبأ وفاة شقيق آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، العالم الجليل سماحة السيد هادي السيستاني رحمه الله تعالى.

لقد فقد الصرح الحوزوي برحيله علمًا من أعلام الهدى والتقوى، وعالمًا ربانيًا أفنى عمره الشريف في العمل الصالح وخدمة الدين والإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السلام.

إننا نتقدم بأصدق آيات العزاء والمواساة من سماحة المرجع السيد علي السيستاني، ومن عائلته الكريمة، ومن الحوزة العلمية، ومحبي الفقيد وتلامذته، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني الصبر والسلوان، وأن يمدّ في عمره الشريف وأن يحفظه ذخرًا للإسلام والمسلمين.

العلاقات الإعلامية في حزب الله
الجمعة 16-01-2026
26 رجب 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله آية الله العظمى السيد علي السيستاني
