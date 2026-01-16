دخلت الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين منعطفًا خطيرًا اليوم الجمعة 16/1/2026، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صراحةً عن إمكانية فرض رسوم جمركية عقابية على الدول التي تعارض خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند. وتأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه الجزيرة القطبية تحركات عسكرية أوروبية مضادة تهدف لتثبيت السيادة الدنماركية.

"الرسوم مقابل الأرض".. إستراتيجية ترامب الجديدة

في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع في البيت الأبيض، ربط ترامب بين ملف التجارة والأمن القومي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تحتاج إلى غرينلاند" لأغراض إستراتيجية، ولن تتردّد في استخدام الضغط الاقتصادي لتحقيق ذلك. ولأول مرة، كشف ترامب عن رابط بين السيطرة على الجزيرة ومشروع "القبة الذهبية" (نظام الدفاع الصاروخي الأميركي)، معتبرًا أن الاستحواذ على "سند الملكية" للجزيرة هو السبيل الوحيد لضمان "الأمن القومي" الأميركي.

تحرك عسكري أوروبي مشترك

ردًا على التلميحات الأميركية باستخدام القوّة العسكرية، بدأت قوة استطلاع أوروبية (تضم جنودًا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد والنرويج وهولندا وفنلندا) بالهبوط في غرينلاند منذ يوم أمس الخميس. وتندرج هذه التعزيزات ضمن مناورات "الصمود القطبي" التي تقودها الدنمارك، وهي رسالة سياسية وعسكرية واضحة لواشنطن مفادها أن المساس بسيادة الجزيرة هو مساس بأمن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ككل.

تأتي هذه التطورات الميدانية بعد فشل المحادثات رفيعة المستوى التي جرت في واشنطن بين نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من جهة، ونظرائهم من الدنمارك وغرينلاند من جهة أخرى. وانتهى الاجتماع بـ "خلاف جوهري"، حيث تصر كوبنهاغن ونوك على أن "غرينلاند ليست للبيع"، فيما ترفض واشنطن التراجع عن طموحاتها بـ "غزو" أو "شراء" الجزيرة.

الكلمات المفتاحية