تتجه الأنظار إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يلتقي المنتخبان المصري والنيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويبحث الطرفان عن نهاية سعيدة لرحلة اصطدمت بحاجز الإخفاق قبل نهايتها، وذلك بعدما فشلت مصر في التأهل للنهائي بعد خسارتها أمام السنغال، فيما خسرت نيجيريا بركلات الترجيح أمام أصحاب الأرض. وتعد هذه المواجهة فرصة سانحة لمصالحة الجماهير وتهدئة الانتقادات التي تعرض لها المدرب حسام حسن بسبب الأداء الهجومي المتواضع في الأدوار الإقصائية.

ومن المتوقع أن يعتمد حسام حسن على طريقته المعتادة (4-3-3) للعودة إلى النزعة الهجومية بوجود محمد صلاح وعمر مرموش، رغم غياب حسام عبد المجيد للإيقاف وأحمد فتوح للإصابة.

وفي المقابل، يحاول مدرب نيجيريا إيريك تشيل استغلال القوة الضاربة لمهاجمه فيكتور أوسيمين لبلوغ المركز الثالث، وهو الإنجاز الذي سبق لنيجيريا أن حققته في ثماني مناسبات سابقة كأكثر المنتخبات الأفريقية تميزًا في هذا الرقم.

ويحمل تاريخ مواجهات العملاقين تكافؤًا كبيرًا، إذ فازت مصر في ست مواجهات مقابل سبع لنيجيريا، فيما حضر التعادل في ست مباريات أخرى.

وسيكون عامل الإرهاق هو العدو الأول للفريقين في هذه الموقعة، خاصة وأن المنتخب النيجيري خاض وقتًا إضافيًا أمام المغرب، فيما يعاني المنتخب المصري من ضغط المباريات المتتالية، مما يجعل الغلبة للفريق الأكثر قدرة على استعادة توازنه البدني والذهني لخطف الميدالية البرونزية وإنهاء مشواره في البطولة بصورة مشرفة.

