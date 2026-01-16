كشفت شركة "غوغل" أخيرًا عن السر الكامن وراء التسمية الطريفة لنموذجها المتطور في إنشاء وتحرير الصور المعروف باسم "نانو بانانا" (Nano Banana)، والذي حقق شهرة واسعة وقفزات نوعية في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث تبيّن أن الاسم لم يكن نتاج دراسات تسويقية مطولة بل وليد لحظة عفوية في منتصف الليل.

وتعود تفاصيل القصّة إلى شهر تموز/يوليو من العام الماضي، حين كان فريق "غوغل ديب مايند" يسابق الزمن لتقديم نموذجهم الذي كان يحمل اسمًا تقنيًا وهو "Gemini 2.5 Flash Image" إلى منصة التقييم الشهيرة "LMArena"، وفي تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وجدت مديرة المنتجات ناينا رايسينغاني نفسها أمام طلب عاجل لابتكار "اسم رمزي" بشكل فوري، فما كان منها إلا أن دمجت ألقابها الشخصية التي يناديها بها أصدقاؤها، فجمعت بين "نانو" و"بانانا" ليولد هذا الاسم الذي تمت الموافقة عليه في الحال.

ومع ظهور النموذج في آب/أغسطس الماضي، استطاع "نانو بانانا" بفضل قوته الهائلة في معالجة الصور واسمه المثير للجدل أن يشعل منصات التواصل الاجتماعي ويتصدّر مراتب متقدمة عالميًا، مما دفع شركة غوغل لاحقًا إلى اعتماد هذا الخط في التسمية وإطلاق اسم "نانو بانانا برو" على إصدارها الأحدث "Gemini 3 Pro Image" تأكيدًا على النجاح الكبير الذي حققه هذا الاسم الرمزي العفوي.

الكلمات المفتاحية