كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تكنولوجيا

لماذا سُمّي
تكنولوجيا

لماذا سُمّي "نانو بانانا"؟

2026-01-16 23:03
51

كشفت شركة "غوغل" أخيرًا عن السر الكامن وراء التسمية الطريفة لنموذجها المتطور في إنشاء وتحرير الصور المعروف باسم "نانو بانانا" (Nano Banana)، والذي حقق شهرة واسعة وقفزات نوعية في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث تبيّن أن الاسم لم يكن نتاج دراسات تسويقية مطولة بل وليد لحظة عفوية في منتصف الليل.

وتعود تفاصيل القصّة إلى شهر تموز/يوليو من العام الماضي، حين كان فريق "غوغل ديب مايند" يسابق الزمن لتقديم نموذجهم الذي كان يحمل اسمًا تقنيًا وهو "Gemini 2.5 Flash Image" إلى منصة التقييم الشهيرة "LMArena"، وفي تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وجدت مديرة المنتجات ناينا رايسينغاني نفسها أمام طلب عاجل لابتكار "اسم رمزي" بشكل فوري، فما كان منها إلا أن دمجت ألقابها الشخصية التي يناديها بها أصدقاؤها، فجمعت بين "نانو" و"بانانا" ليولد هذا الاسم الذي تمت الموافقة عليه في الحال.

ومع ظهور النموذج في آب/أغسطس الماضي، استطاع "نانو بانانا" بفضل قوته الهائلة في معالجة الصور واسمه المثير للجدل أن يشعل منصات التواصل الاجتماعي ويتصدّر مراتب متقدمة عالميًا، مما دفع شركة غوغل لاحقًا إلى اعتماد هذا الخط في التسمية وإطلاق اسم "نانو بانانا برو" على إصدارها الأحدث "Gemini 3 Pro Image" تأكيدًا على النجاح الكبير الذي حققه هذا الاسم الرمزي العفوي.

الكلمات المفتاحية
تكنولوجيا العالم الذكاء الاصطناعي نانو بانانا
إقرأ المزيد
المزيد
لماذا سُمّي
لماذا سُمّي "نانو بانانا"؟
تكنولوجيا منذ ساعتين
كيف يفهم الذكاء الصناعي الصور؟
كيف يفهم الذكاء الصناعي الصور؟
تكنولوجيا منذ يوم
الذكاء الاصطناعي ثاني أكبر تهديد عالمي للشركات
الذكاء الاصطناعي ثاني أكبر تهديد عالمي للشركات
تكنولوجيا منذ يومين
الذكاء الاصطناعي يفتح باب الأمل لعلاج صرع الأطفال عبر رصد تشوهات دماغية خفية.
الذكاء الاصطناعي يفتح باب الأمل لعلاج صرع الأطفال عبر رصد تشوهات دماغية خفية.
تكنولوجيا منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
لماذا سُمّي
لماذا سُمّي "نانو بانانا"؟
تكنولوجيا منذ ساعتين
كيف يفهم الذكاء الصناعي الصور؟
كيف يفهم الذكاء الصناعي الصور؟
تكنولوجيا منذ يوم
الذكاء الاصطناعي ثاني أكبر تهديد عالمي للشركات
الذكاء الاصطناعي ثاني أكبر تهديد عالمي للشركات
تكنولوجيا منذ يومين
الذكاء الاصطناعي يفتح باب الأمل لعلاج صرع الأطفال عبر رصد تشوهات دماغية خفية.
الذكاء الاصطناعي يفتح باب الأمل لعلاج صرع الأطفال عبر رصد تشوهات دماغية خفية.
تكنولوجيا منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة