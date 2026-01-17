في اليوم الـ99 من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزّة، واصل جيش الاحتلال خروقاته للاتفاق، منفذًا غارات جوية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، ولا سيما المناطق الشرقية التي تضم تجمعات للنازحين.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ غارتيْن على حيّ التفاح شرقي مدينة غزّة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. كما ذكرت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي وسط القطاع، شنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" غارة جوية استهدفت شرقي مخيم البريج، كما استهدفت غارة أخرى مناطق شرقي دير البلح. وأكدت المصادر الصحفية أن غارتين جويتين استهدفتا أيضًا شرقي حيّ التفاح شرقي مدينة غزّة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال "الإسرائيلي" نيرانها بشكل مكثف شمالي مدينة رفح، كما قصفت مدفعيته مناطق عدة شرقي مدينة خان يونس. كذلك أطلقت الآليات العسكرية للاحتلال نيران رشاشاتها صوب جبل الريس شرقي جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الطيران المروحي "الإسرائيلي" على مناطق شرقي خان يونس ومدينة رفح جنوبي القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر العام المنصرم، رغم دخول المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث ارتكب الاحتلال مجازر أدت إلى استشهاد 20 فلسطينيًا.

ووفق وزارة الصحة في غزّة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 463 شهيدًا، والمصابين 1269، إضافة إلى 712 حالة انتشال. كما أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 71,455، والمصابين إلى 181,347 منذ السابع من أكتوبر 2023.

