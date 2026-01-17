كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

2026-01-17 10:26
81

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت (17 كانون الثاني/ يناير 2026)، بسط سيطرته بشكل كامل على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وصرحت ما تُسمى هيئة العمليات أنّ "قوات الجيش العربي السوري تعمل على تأمين المدينة وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية"، مشيرة إلى أنه "تم البدء بالتوجّه نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان".

وبدأ الجيش السوري، صباح اليوم، دخول المناطق التي أعلنت قوات "قسد" الليلة الماضية انسحابها منها في ريف حلب، مؤكدًا أنه "لن يستهدف التنظيم أثناء انسحابه من غرب الفرات".

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن الجيش السوري قوله إنّ قواته "جاهزة للدخول إلى المنطقة لإعادة الاستقرار وبسط السيادة، والتمهيد لعودة الأهالي إلى منازلهم وبدء استعادة مؤسسات الدولة دورها".

بدورها، لفتت هيئة العمليات إلى أنّها "تتابع تطبيق قوات قسد القرار المعلن عنه"، مؤكدة الاستعداد "لجميع السيناريوهات".

وكان قائد تنظيم "قسد" مظلوم عبدي قد أعلن سحب قواته من مناطق التماس الحالية في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، اعتبارًا من الساعة السابعة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، موضحًا أنّ ذلك "جاء بناء على دعوات من دول صديقة ووسطاء، وإبداء لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/آذار".

من جهتها، رحبت وزارة الدفاع السورية بقرار انسحاب قوات "قسد"، مؤكدة أنها ستتابع استكمال تنفيذ الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات، وأنّ "انتشار وحدات من قوات الجيش بدأ بالتوازي في تلك المناطق لتأمينها وفرض سيادة الدولة".

كما أعلن الجيش السوري وقف القصف على مواقع "قسد" في المنطقة عقب إعلان قائدها سحب قواته.

الكلمات المفتاحية
قسد أبو محمد الجولاني سورية
