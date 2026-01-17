كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران| توقيف نحو 3 آلاف من عناصر الجماعات الإرهابية
إيران| توقيف نحو 3 آلاف من عناصر الجماعات الإرهابية

2026-01-17 10:31
أعلنت السلطات الأمنية في إيران توقيف نحو ثلاثة آلاف من عناصر الجماعات الإرهابية الذين شاركوا في أعمال الشغب.

وأكدت مصادر أمنية وإعلامية، خلال الأيام الأخيرة، بحسب قناة العالم، هدوء الشوارع رغم محاولات الأعداء إشعال الاضطرابات، في وقت أعلنت فيه السلطات الأمنية توقيف هذا العدد من عناصر الجماعات الإرهابية المتورطين في أعمال الشغب.

وأوضحت السلطات الأمنية أن من بين الموقوفين متزعمين أساسيين لأعمال الشغب، إضافة إلى أشخاص مرتبطين بالعدو الصهيوني، وعناصر مسلحة، ومثيري شغب تسببت أفعالهم بأضرار للممتلكات العامة، إلى جانب آخرين تورطوا في إراقة دماء المواطنين الإيرانيين.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الإرهاب أعمال شغب
