فلسطين

2026-01-17 11:22
مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية تفيد باستشهاد الرضيعة عائشة عايش الأغا، البالغة من العمر 27 يومًا نتيجة البرد القارس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزّة.
استُشهدت الرضيعة عائشة عايش الأغا، البالغة من العمر 27 يومًا، اليوم السبت، نتيجة البرد القارس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزّة، بحسب ما أفادت به مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وباستشهاد الطفلة الأغا، ترتفع حصيلة الشهداء في صفوف الأطفال في القطاع بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى 8 أطفال، وسط شحّ المساعدات وغياب التدفئة، بفعل استمرار الحصار "الإسرائيلي" على القطاع وتملص الاحتلال من التنفيذ الكامل للبروتوكول الإنساني المتعلّق باتفاق وقف النار.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنّ الحادث يعكس "خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصّة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام مهترئة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد".

ويعاني أهالي قطاع غزّة من انعدام المأوى والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي قاسٍ، وسط حصار "إسرائيلي" متشدّد، وانتهاكات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

