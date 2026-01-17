كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران| اللواء موسوي يدعو لمواجهة
إيران

إيران| اللواء موسوي يدعو لمواجهة "الحرب الناعمة" وتبيين الحقائق

2026-01-17 11:27
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي يؤكّد ضرورة "الوقوف بوجه أساليب ومؤامرات الأعداء من خلال التبيين الصحيح للحقائق".
أكّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم السبت (17 كانون الثاني/ يناير 2026)، ضرورة "الوقوف بوجه أساليب ومؤامرات الأعداء من خلال التبيين الصحيح للحقائق".

وقال موسوي إنّ "العدو في ساحة الحرب الناعمة تمكّن من التأثير في عدد من أفراد المجتمع وتشويه الحقائق، وذلك عبر إمبراطوريته الإعلامية وحربه المعرفية".

وشهدت إيران منذ بداية العام الجاري أعمال شغب متصاعدة في عدد من المحافظات، أسفرت عن ارتقاء نحو 300 شهيد، فضلًا عن الجرحى، وسببت أضرارًا في الممتلكات العامة والخاصة، وأكدت إيران ارتباط الفوضى بجهات أجنبية على رأسها "الموساد" والولايات المتحدة.

ونقل موسوي للجرحى أمس، تحيات قائد الثورة والجمهورية السيد علي خامنئي، وقال: "لو أراد شبابُنا أن يواجهوا مثيري الشغب بقوة السلاح، لتمكّنوا من إنهاء الأمر خلال ساعتين".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الحرب الناعمة
