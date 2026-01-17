وأخيرًا، نال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي رضا إعلام العدو بعد جهوده الجبّارة في الدفاع عن مصالح جيش الاحتلال في لبنان وتبريره الدائم لاعتداءاته الجوية والبرية والبحرية.

صحيفة "يديعوت أحرنوت" نوّهت بما يصدر عن رجي. وفي معرض حديثها عن الأحداث الإيرانية الأخيرة، رأت أن رجي هو الصوت العربي الوحيد الذي رُفع بشكل علني في مواجهة طهران.

وقالت كاتبة المقال الوارد في "يديعوت" سمدار بيري" "برز صوت عربي وحيد بشكل علني في مواجهة طهران، تمثل في وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الذي وجه انتقادات حادة للتدخل الإيراني في الشأن اللبناني، ولا سيما ما يتعلق بدعم حزب الله.

وأشارت الى أن رجّي عبّر، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، عن استيائه من ما وصفه بالتدخل "السافر" للحرس الثوري الإيراني، وتابعت "الوزير اللبناني اتهم طهران بتسليح حزب الله وتمويله، واعتبره منظمة غير شرعية تعرقل مهام الجيش اللبناني، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية تعمل على جمع سلاح الحزب، بدءًا من الجنوب، شريطة عدم تدخل إيران"، وأردفت أن "تصريحات وزير الخارجية اللبناني لاقت صدى واسعًا في عواصم عربية عدة، خاصة في ظل إقراره بوجود تفاهمات دولية، برعاية أميركية وفرنسية، تبرر بقاء القوات الإسرائيلية في بعض المناطق اللبنانية إلى حين مصادرة سلاح حزب الله".

الكلمات المفتاحية