كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عين على العدو

بعد تبريره الدائم للاعتداءات
عين على العدو

بعد تبريره الدائم للاعتداءات "الاسرائيلية"..."يديعوت" تشيد بوزير الخارجية اللبناني

2026-01-17 12:11
20

وأخيرًا، نال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي رضا إعلام العدو بعد جهوده الجبّارة في الدفاع عن مصالح جيش الاحتلال في لبنان وتبريره الدائم لاعتداءاته الجوية والبرية والبحرية. 

صحيفة "يديعوت أحرنوت" نوّهت بما يصدر عن رجي. وفي معرض حديثها عن الأحداث الإيرانية الأخيرة، رأت أن رجي هو الصوت العربي الوحيد الذي رُفع بشكل علني في مواجهة طهران.

وقالت كاتبة المقال الوارد في "يديعوت" سمدار بيري" "برز صوت عربي وحيد بشكل علني في مواجهة طهران، تمثل في وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الذي وجه انتقادات حادة للتدخل الإيراني في الشأن اللبناني، ولا سيما ما يتعلق بدعم حزب الله. 

وأشارت الى أن رجّي عبّر، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، عن استيائه من ما وصفه بالتدخل "السافر" للحرس الثوري الإيراني، وتابعت "الوزير اللبناني اتهم طهران بتسليح حزب الله وتمويله، واعتبره منظمة غير شرعية تعرقل مهام الجيش اللبناني، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية تعمل على جمع سلاح الحزب، بدءًا من الجنوب، شريطة عدم تدخل إيران"، وأردفت أن "تصريحات وزير الخارجية اللبناني لاقت صدى واسعًا في عواصم عربية عدة، خاصة في ظل إقراره بوجود تفاهمات دولية، برعاية أميركية وفرنسية، تبرر بقاء القوات الإسرائيلية في بعض المناطق اللبنانية إلى حين مصادرة سلاح حزب الله".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني يوسف رجي
إقرأ المزيد
المزيد
بعد تبريره الدائم للاعتداءات
بعد تبريره الدائم للاعتداءات "الاسرائيلية"..."يديعوت" تشيد بوزير الخارجية اللبناني
عين على العدو منذ 18 دقيقة
معهد وايزمان
معهد وايزمان "الإسرائيلي": يخرج لأول مرة من قائمة أفضل 100 مؤسسة أكاديمية عالميًا
عين على العدو منذ 21 ساعة
جنود صهاينة يسرقون 250 رأسًا من الماعز من سورية
جنود صهاينة يسرقون 250 رأسًا من الماعز من سورية
عين على العدو منذ 23 ساعة
مستوطنو
مستوطنو "كريات شمونة" يشكون ضعف النشاط الاقتصادي: توقف نصف الأعمال التجارية
عين على العدو منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
بعد تبريره الدائم للاعتداءات
بعد تبريره الدائم للاعتداءات "الاسرائيلية"..."يديعوت" تشيد بوزير الخارجية اللبناني
عين على العدو منذ 18 دقيقة
استشهاد رضيعة من جراء البرد القارس في خان يونس 
استشهاد رضيعة من جراء البرد القارس في خان يونس 
فلسطين منذ ساعة
غارات الاحتلال على غزّة لا تتوقف
غارات الاحتلال على غزّة لا تتوقف
فلسطين منذ ساعتين
لبنان وتداعيات الحدث الإيراني: جهوزية
لبنان وتداعيات الحدث الإيراني: جهوزية "إسرائيل" وضبابية أميركا
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة