أكد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي أنّ الشعب الإيراني "قصم ظهر الفتنة وقال الكلمة النهائية عبر وحدته".

وخلال لقائه حشد غفير من المواطنين في ذكرى المبعث النبوي الشريف، حمّل الإمام الخامنئي الرئيس الأميركي مسؤولية الخسائر البشرية والأضرار والافتراءات التي ألحقها بالأمة الإيرانية، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة دعمت الفتنة في إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه.

وأشار إلى أن "إيران لا تقود البلاد إلى حرب، ولكن لن نتهاون مع المجرمين في الداخل"، موضحًا أنه تم اعتقال عدد كبير من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب المجرمين.

الكلمات المفتاحية