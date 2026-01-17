لبنان
لبنان
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف
15:07 |الشيخ قاسم: المقاومة هي الأعقل لأنها تصرّفت بحكمة وبنت نسيج علاقة مع الدولة والقوى المختلفة وأن تنفذ اتفاقًا من دون ضربة كفّ واحدة
15:04 |الشيخ قاسم: لولا المقاومة لأنجزت "اسرائيل" إقامة المستوطنات في الجنوب ولشرعنت المنطقة العازلة
15:04 |الشيخ قاسم: نحن قوم لا نستسلم
14:55 |الشيخ قاسم: "مفكرينا حبتين"
14:51 |الشيخ قاسم: صفر سيادة وطنية
14:45 |الشيخ قاسم: الحكومة اللبنانية تتحمّل مسؤولية هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغيير الوزير وإمّا بإسكاته وإمّا إلزامه بسياسة لبنان
14:44 |الشيخ قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة وهو ضدّ العهد والحكومة وضدّ الشعب اللبناني ضدّ المقاومة
14:41 |الشيخ قاسم: 1701 شأن لبناني بحت وحصرية السلاح كذلك واستراتيجية الأمن الوطني أيضًا شأن لبناني واحد
14:41 |الشيخ قاسم: تعثّر بناء الدولة سببه العدوان الأمريكي الاسرائيلي والكارتيل المالي والسياسي وجماعة التعبية للوصاية الأمريكية
14:40 |الشيخ قاسم: من مُستلزمات المرحلة الجديدة تطبيق اتفاق وقف إطلااق النار ولبنان نفّذ ما عليه والمقاومة ساعدت الى حد لم يحصل خرق واحد من جهة لبنان
14:38 |الشيخ قاسم: لم يتحقّق الاستقرار في لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي الأمريكي واستمرار الاحتلال وبخّ السمّ من بعض القوى التي تخدم "اسرائيل" وأميركا
14:36 |الشيخ قاسم: مع انتهاء معركة أولي البأس أصبحنا أمام أمرين مرحلة جديدة من الصراع وعهد جديد في لبنان
14:33 |الشيخ قاسم: ان شاء الله ستبقى إيران قلعة الجهاد والمقاومة والحرية ونصرة المستضعفين في العالم
14:32 |الشيخ قاسم: أميركا لا تريد نظامًا حرًّا بل تريد أن تكون مُسيطرة على الشعب وخياراته وقدراته وداعمة للاحتلال ليتوسّع في المنطقة
14:29 |الشيخ قاسم: منذ سنة 1979 الجمهورية الاسلامية هي الدولة المستقلّة التي تعمل بكفاءات أبنائها ودعمت المقاومة الشريفة وخاصة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي
14:29 |الشيخ قاسم: لجؤوا الى المشاغبة وإثارة الفوضى والى عملاء الموساد وأميركا مُستغلّين التنظاهر السلمي على الوضع الاقتصادي
14:28 |الشيخ قاسم: ترامب يريد أن يتدخّل في كلّ مناطق العالم من أجل أن يمنع الحياة الديمقراطية والإسلامية والحرة وأن يصادر الأموال والإمكانات والنفط ويتحكّم بالعباد
14:20 |الشيخ قاسم: الإسلام هو الذي يدلّ الإنسان على طريق الحقّ فأينما يكون القرار الإلهي يكون الحقّ
14:18 |الشيخ قاسم: المبعث النبوي الشريف هو الطريق الى مكارم الأخلاق والحياة الأفضل للإنسان اذا التزم بضوابط ما بلّغنا إياه رسول الله (ص)
14:15 |الشيخ قاسم: المبعث النبوي الشريف يعني أننا أمام أعظم يوم في تاريخ البشرية عندما قرر الله تعالى أن يعطي رسله تكليف الرسالة الإسلامية الجامعة التامّة لتُبلّغ للناس
14:13 |الشيخ قاسم: نلتقي اليوم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف ولتخريج مجموعة من حفظة القرآن الكريم
13:58 |إزاحة الستار عن مشروع للإمام الخامنئي في حفل تخريج حفظة القرآن الكريم يحمل عنوان "حملة الحياة الآيات"
13:29 |الشيخ طلال المسمار: جمعية القرآن استمرّت تحت رعاية الإمام القائد السيد علي الخامنئي وحظيت بدعم من السيد الأسمى والسيد الهاشمي
13:25 |الشيخ طلال المسمار: اليوم هو علامة فارقة في تاريخ الإنسانية يوم نادى جبريل محمّدًا وقال له اقرأ
13:10 |بدء الحفل الخاص بتخريج 335 من حفظة القرآن الكريم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف الذي يتحدّث فيه الأمين العام لحزب الله