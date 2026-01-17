كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف
لبنان

كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف

2026-01-17 12:59
113
15:11 |
الشيخ قاسم: حاضرون للأقسى والأقصى والأرض ستحرر ولن يكون لـ"اسرائيل" وخدّامها ما يريدون
15:11 |
الشيخ قاسم: نعمل للتحضير للانتخابات النيابية وندعو أن تكون في موعدها وفقًا للقانون الحالي
15:10 |
الشيخ قاسم: حاضرون لمزيد من التضحيات وسنبقى في أرقى مراتب العزّة
15:09 |
الشيخ قاسم: الشعب قدّم الأسرى الذين يعانون في السجون والجرحى الذين يتعالون على جراحهم
15:09 |
الشيخ قاسم: المقاومة ستبقى مرفوعة الرأس عالية
15:07 |
الشيخ قاسم: المقاومة هي الأعقل لأنها تصرّفت بحكمة وبنت نسيج علاقة مع الدولة والقوى المختلفة وأن تنفذ اتفاقًا من دون ضربة كفّ واحدة
15:07 |
الشيخ قاسم: العاقل ليس من يقدّم التنازلات لـ"اسرائيل" بل بحفظ قوّتنا
15:07 |
الشيخ قاسم: المقاومة عاقلة وشجاعة وحكيمة
15:06 |
الشيخ قاسم: لا يجوز أن يكون بعضنا أدوات لقتل الآخرين
15:05 |
الشيخ قاسم: العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمرّ ودفاعنا مشروع في أيّ وقت
15:05 |
الشيخ قاسم: لكلّ شيء حدّ وما يجري في الجنوب عدوان "اسرائيلي" أمريكي
15:04 |
الشيخ قاسم: لولا المقاومة لأنجزت "اسرائيل" إقامة المستوطنات في الجنوب ولشرعنت المنطقة العازلة
15:04 |
الشيخ قاسم: مع السلاح لا تستقرّ "اسرائيل"
15:04 |
الشيخ قاسم: نحن قوم لا نستسلم
15:04 |
الشيخ قاسم: العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمرّ ودفاعنا مشروع في أيّ وقت
15:02 |
الشيخ قاسم: كيف تطالبون بالتخلّي عن السلاح لتسكت "اسرائيل"؟ "اسرائيل" لن تسكت
15:02 |
الشيخ قاسم: "اسرائيل" تقول علنًا جبل الشيخ "اسرائيلي"
15:00 |
الشيخ قاسم: الجيش والحكومة والدولة هم المسؤولون عن حماية الوطن
15:00 |
الشيخ قاسم: بسبب "اسرائيل" أصبحنا مقاومة وليس العكس
14:59 |
الشيخ قاسم: اذا سُلّم السلاح سنشهد حوادث القتل والخطف أينما كان
14:59 |
الشيخ قاسم: أن نُجرّد من السلاح طويلة ع رقبتكم
14:59 |
الشيخ قاسم: لبنان لا يبقى بلا مقاومة
14:57 |
الشيخ قاسم: من يضمن اذا لم يكن بيدنا سلاح عدم استباحة "اسرائيل" لكلّ بقعة جغرافية في لبنان؟
14:56 |
الشيخ قاسم: السلاح في أيدينا للدفاع عن أنفسنا ومقاومتنا وشعبنا ووطننا
14:55 |
الشيخ قاسم: "مفكرينا حبتين"
14:55 |
الشيخ قاسم: لا يمكن أن ينتهي حصر السلاح من الآن حتى ينتهي لبنان
14:55 |
الشيخ قاسم: أي تقديم بعد الآن لا ينفع وأي تنازل هو مزيد من الإضعاف
14:54 |
الشيخ قاسم: بلا مقاومة وشعب وجيش "اسرائيل" ستبني المستوطنات
14:53 |
الشيخ قاسم: حصر السلاح مطلب "اسرائيلي" أمريكي لتطويق المقاومة وهو مشكلة لـ"اسرائيل" وأميركا
14:53 |
الشيخ قاسم: "اسرائيل" لا تستطيع مع وجود المقاومة أن تبني المستوطنات
14:52 |
الشيخ قاسم: أين السيادة؟ ومن يوقف العدوان؟ لبنان اليوم أمام صفر سيادة وطنية
14:51 |
الشيخ قاسم: الميكانيزم تنتظر طلبات "اسرائيل" واليونفيل كذلك
14:51 |
الشيخ قاسم: صفر سيادة وطنية
14:50 |
الشيخ قاسم: الدولة نفّّذت ما عليها في الاتفاق بما يخص جنوب الليطاني
14:50 |
الشيخ قاسم: صفر تنفيذ من الكيان الصهيوني
14:49 |
الشيخ قاسم: ماذا طُبّق من البيان الوزاري؟
14:47 |
الشيخ قاسم: السيادة والتحرير هي دعائم بناء الدولة
14:47 |
الشيخ قاسم: من يعتبر حصر السلاح ضرورة فهذا من الطوابق العليا لبناء الدولة
14:45 |
الشيخ قاسم: الحكومة اللبنانية تتحمّل مسؤولية هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغيير الوزير وإمّا بإسكاته وإمّا إلزامه بسياسة لبنان
14:45 |
الشيخ قاسم: لبنان يواجه الفساد والتبعية والعدوان
14:44 |
الشيخ قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة وهو ضدّ العهد والحكومة وضدّ الشعب اللبناني ضدّ المقاومة
14:43 |
الشيخ قاسم: عدم وجود وزير للخارجية اللبنانية عطّل الدبلوماسية
14:43 |
الشيخ قاسم: لمن هو وزير الخارجية ؟
14:43 |
الشيخ قاسم: وزير الخارجية يعمل خارج سياسة الدولة والعهد
14:41 |
الشيخ قاسم: لا مراحل في الاتفاق إمّا ينفذ وإمّا لا ينفذ
14:41 |
الشيخ قاسم: 1701 شأن لبناني بحت وحصرية السلاح كذلك واستراتيجية الأمن الوطني أيضًا شأن لبناني واحد
14:41 |
الشيخ قاسم: تعثّر بناء الدولة سببه العدوان الأمريكي الاسرائيلي والكارتيل المالي والسياسي وجماعة التعبية للوصاية الأمريكية
14:40 |
الشيخ قاسم: من مُستلزمات المرحلة الجديدة تطبيق اتفاق وقف إطلااق النار ولبنان نفّذ ما عليه والمقاومة ساعدت الى حد لم يحصل خرق واحد من جهة لبنان
14:39 |
الشيخ قاسم: بعد أولي البأس أصبحت الدولة مسؤولة عن أمن اللبنانيين
14:38 |
الشيخ قاسم: لم يتحقّق الاستقرار في لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي الأمريكي واستمرار الاحتلال وبخّ السمّ من بعض القوى التي تخدم "اسرائيل" وأميركا
14:38 |
الشيخ قاسم: مهما تحقّق من إنجازات مع عدم الاستقرار الأمني لا يتحقّق الاستقرار السياسي
14:37 |
الشيخ قاسم: شاركنا في كلّ خطوات بناء الدولة بمسؤولية كبيرة
14:36 |
الشيخ قاسم: ندعو الى حركة عالمية على مستوى الدول والشعوب ليقولوا لأميركا توقّفي
14:36 |
الشيخ قاسم: مع انتهاء معركة أولي البأس أصبحنا أمام أمرين مرحلة جديدة من الصراع وعهد جديد في لبنان
14:35 |
الشيخ قاسم: كلّ تحركات ترامب من أجل السيطرة
14:34 |
الشيخ قاسم: يريد خيرات فنزويلا ونفطها وأن يضمّها الى الولايات المتحدة
14:34 |
الشيخ قاسم: ترامب لا يكتفي بفنزويلا بل يريد غرينلاند وكوبا وكندا والاتحاد الأوروبي
14:33 |
الشيخ قاسم: نحن مع إيران الشعب والقيادة والثورة ونعتبر أنها ثابتة وقوية
14:33 |
الشيخ قاسم: ان شاء الله ستبقى إيران قلعة الجهاد والمقاومة والحرية ونصرة المستضعفين في العالم
14:33 |
الشيخ قاسم: في فنزويلا حصلت جريمة العصر باختطاف رئيسها
14:32 |
الشيخ قاسم: أميركا لا تريد نظامًا حرًّا بل تريد أن تكون مُسيطرة على الشعب وخياراته وقدراته وداعمة للاحتلال ليتوسّع في المنطقة
14:31 |
الشيخ قاسم: الشعب الإيراني العظيم خرج بالملايين
14:31 |
الشيخ قاسم: التظاهرات في إيران بيّنت مطالب الشعب
14:30 |
الشيخ قاسم: لن يتمكنّوا من تغيير شكل إيران رغم كلّ الدعم وتحريض ترامب
14:29 |
الشيخ قاسم: منذ سنة 1979 الجمهورية الاسلامية هي الدولة المستقلّة التي تعمل بكفاءات أبنائها ودعمت المقاومة الشريفة وخاصة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي
14:29 |
الشيخ قاسم: يحاولون معاقبة الجمهورية الاسلامية وإضعافها
14:29 |
الشيخ قاسم: لجؤوا الى المشاغبة وإثارة الفوضى والى عملاء الموساد وأميركا مُستغلّين التنظاهر السلمي على الوضع الاقتصادي
14:28 |
الشيخ قاسم: ترامب يريد أن يتدخّل في كلّ مناطق العالم من أجل أن يمنع الحياة الديمقراطية والإسلامية والحرة وأن يصادر الأموال والإمكانات والنفط ويتحكّم بالعباد
14:27 |
الشيخ قاسم: أخبروني عن أحد جرحى البيجر الذي حفظ 15 جزءًا من القرآن الكريم في 3 أشهر
14:27 |
الشيخ قاسم: جرحى البيجر أقوى من الجراح وهم يتعافون ويقدّمون الأسمى
14:26 |
الشيخ قاسم: نشجّع على الحفظ على قاعدة أن يكون هناك منظومة متكاملة تشكّل ثقافة قرآنية
14:24 |
الشيخ قاسم: تحفيظ القرآن الكريم مسألة إنسانية لأنها تحفّظ الانسان علوم القرآن
14:20 |
الشيخ قاسم: الإسلام هو الذي يدلّ الإنسان على طريق الحقّ فأينما يكون القرار الإلهي يكون الحقّ
14:18 |
الشيخ قاسم: المبعث النبوي الشريف هو الطريق الى مكارم الأخلاق والحياة الأفضل للإنسان اذا التزم بضوابط ما بلّغنا إياه رسول الله (ص)
14:17 |
الشيخ قاسم: الهدف من البعثة الشريفة هو الكتاب الذي يُبيّن كلّ القواعد للحياة
14:16 |
الشيخ قاسم: المبعث هو الطريق إلى الكمال
14:15 |
الشيخ قاسم: المبعث النبوي الشريف يعني أننا أمام أعظم يوم في تاريخ البشرية عندما قرر الله تعالى أن يعطي رسله تكليف الرسالة الإسلامية الجامعة التامّة لتُبلّغ للناس
14:13 |
الشيخ قاسم: نلتقي اليوم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف ولتخريج مجموعة من حفظة القرآن الكريم
14:11 |
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
14:04 |
عرض كلمة للإمام الخامنئي حول المشروع
13:58 |
إزاحة الستار عن مشروع للإمام الخامنئي في حفل تخريج حفظة القرآن الكريم يحمل عنوان "حملة الحياة الآيات"
13:32 |
الشيخ طلال المسمار: حافظ القرآن الكريم هو العامل به
13:30 |
الشيخ طلال المسمار: عدد المُنستبين الى جمعية القرآن الكريم بلغ 51084
13:29 |
الشيخ طلال المسمار: جمعية القرآن استمرّت تحت رعاية الإمام القائد السيد علي الخامنئي وحظيت بدعم من السيد الأسمى والسيد الهاشمي
13:27 |
الشيخ طلال المسمار: تعليم القرآن هو ذكر لله وحديث بنعمته
13:25 |
الشيخ طلال المسمار: اليوم هو علامة فارقة في تاريخ الإنسانية يوم نادى جبريل محمّدًا وقال له اقرأ
13:24 |
بدء كلمة المدير العام لجمعية القرآن الكريم في لبنان الشيخ طلال المسمار
13:10 |
بدء الحفل الخاص بتخريج 335 من حفظة القرآن الكريم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف الذي يتحدّث فيه الأمين العام لحزب الله
