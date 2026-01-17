شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي بلدة زوطر الغربية في موكب مهيب وحاشد الشهيد المجاهد وليد حسين عليق حيث أقيمت مراسم التشييع في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان وسط حضور حاشدٍ من عشّاق المقاومة.

افتتحت المراسم بتكريم رسمي للشهيد تخلّله قسم عهد ووفاء جدّد فيه المجاهدون استمرارهم على الدرب الذي خطّه الشهداء بدمائهم وبعدها أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، لينطلق الموكب الحاشد في شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والشعارات المؤيدة للمقاومة.

وتقدّم موكب التشييع الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، فيما حمل المشيّعون نعش الشهيد على الأكفّ، في مشهد مفعم بالعزة والفخر والإيمان.

وفي الختام وورِي الشهيد في الثرى في جبانة زوطر الغربية إلى جانب الذين سبقوه من الشهداء والمؤمنين.

