لقاء تشاوري في برقايل عكار: لإعلاء منطق المقاومة والصمود
لقاء تشاوري في برقايل عكار: لإعلاء منطق المقاومة والصمود

2026-01-17 19:08
عُقد في منزل رئيس جمعية الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق في بلدة برقايل عكار، لقاءً تشاوريًا، حضره علماء وشخصيات

وأكد المجتمعون أن الوطن الذي يستباح لا تنقذه الخلافات، ولا تحرّره الحسابات الضيقة، ولا تحميه الانقسامات المذهبية أو السياسية.

ودعوا جميع اللبنانيين إلى توحيد الصف والكلمة والبوصلة، وإعلاء منطق المقاومة والصمود، والالتفاف حول كل ما يحفظ قوة لبنان ويصون سيادته.

