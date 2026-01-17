افتتحت في بيروت المسابقة الإعلامية لفئة الناشئين بعنوان "قلوب صغيرة مع السيد"، تعبيرًا من الأطفال عن محبتهم ووفائهم لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله.

رعى حفل الافتتاح رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن وحضره كريمة سيد شهداء الأمة السيدة زينب نصر الله ومسؤول الأنشطة في حزب الله علي ضاهر إلى جانب عدد من الشخصيات والفاعليات ومهتمين.

وتخلل حفل الافتتاح عرض فيلم انشادي شارك فيه الأطفال المتسابقون حيث توجهوا خلاله برسالة إلى سيد شهداء الأمة، بعدها تنافس الطلاب على تقديم نشرة إخبارية بتحكيم من نقيبة العاملين بالإعلام المرئي والمسموع رندلى جبور والكاتب محمد النابلسي، وفي الختام وُزعت الهدايا على الأطفال الفائزين.

الكلمات المفتاحية