حقق ريال مدريد أول فوز له تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا، بعدما تغلّب على ضيفه ليفانتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت 17/1/2026 على ملعب سانتياغو برنابيو.

وجاء الهدفان في الشوط الثاني، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يعزّز راؤول أسينسيو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 65.

وبهذا الانتصار، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، مقلّصًا الفارق مؤقتًا إلى نقطة واحدة مع المتصدر برشلونة، فيما تجمّد رصيد ليفانتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

كما شكّل الفوز دفعة معنوية لريال مدريد بعد أسبوع صعب خسر خلاله لقبين؛ إذ سقط أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، ما عجّل بإقالة المدرب السابق تشابي ألونسو، قبل أن يودّع كأس ملك إسبانيا بخسارة مفاجئة أمام ألباسيتي، أحد أندية الدرجة الثانية.

