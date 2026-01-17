كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تكنولوجيا

جيش الصين يطوّر أكثر من 10 أسلحة للحرب الكمومية لتعزيز التفوق السيبراني
تكنولوجيا

2026-01-17 19:56
أعلن جيش الصين عن استخدام تقنية الكم لجمع معلومات استخباراتية عسكرية بالغة الأهمية من الفضاء الإلكتروني العام. وذكر جيش التحرير الشعبي (People's Liberation Army) أن أكثر من 10 أدوات تجريبية للحرب السيبرانية الكمومية "قيد التطوير"، مشيرًا إلى أن العديد منها يجري اختباره "في مهام ميدانية"، وفقًا لما أوردته صحيفة "ساينس آند تكنولوجي ديلي" (Science and Technology Daily) الرسمية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

ويُقصد بالحرب السيبرانية الكمومية استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية والخواص الكمومية لتعزيز القدرات السيبرانية العسكرية؛ سواء في الهجوم على أنظمة العدو، أو التجسس على بياناته، أو الدفاع عن الشبكات الحساسة، بما في ذلك فك الشيفرات بسرعة عالية، وتحليل البيانات الضخمة، وتأمين الاتصالات ضد الاختراق. 

ويقود هذا المشروع مختبر الحوسبة الفائقة في "الجامعة الوطنية لتقنيات الدفاع" (National University of Defense Technology)، مع تركيز مكثف على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الكم.

ويأمل القادة العسكريون أن تُمكّنهم الحوسبة الكمومية من معالجة كميات هائلة من بيانات ساحة المعركة في غضون ثوانٍ، مما يُساعدهم على اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد بدقة. كما يُمكن لتقنيات الاستشعار وتحديد المواقع الكمومية تحسين الدفاعات الجوية من خلال رصد الطائرات الشبحية التي قد تغفل عنها أنظمة الرادار التقليدية، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة ملاحة عالية الدقة ومقاومة للتشويش والتضليل.

وفي تصريح للصحيفة، قال ضابط لم يُكشف عن رتبته إن "السرعة والتغيير" هما الاعتباران الرئيسيان في تطوير أسلحة سيبرانية جديدة، مضيفًا أن المبدأ الكامن وراء تطوير هذه الأسلحة هو أنه "لتصميم سلاح جيد، يجب أولًا التفكير في شكل الحرب القادمة". 

ومن جانبه، أكد "ليو وي" (Liu Wei)، الباحث في "قوة الدعم المعلوماتي" (Information Support Force) التابعة لجيش التحرير الشعبي، أن فريق البحث يعمل على "نماذج جديدة للوعي بساحة المعركة مدعومة بالأمن السيبراني".

وقد عمل الباحثون من هذه الوحدة جنبًا إلى جنب مع القوات على الخطوط الأمامية لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، واستخدموا بيانات فردية جُمعت على مدار عام لإنتاج خريطة موحدة للوضع العملياتي. 

ونقل التقرير عن شخصية رفيعة في وحدة الحوسبة الكمومية والحوسبة الفائقة قولها: "يجب علينا تعزيز وعينا بالاحتياجات العملياتية والحفاظ على الحساسية في استخدام التكنولوجيا".

