أكد رئيس الحكومة السويدية "أولف كريسترسن" اليوم السبت 17/1/2026، أنّ بلاده "لن تخضع للترهيب"، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية على دول أوروبية عدة من بينها السويد، "إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند (Greenland) بالكامل"، وفق تعبيره.

وقال "كريسترسن" في رسالة لوكالة "فرانس برس": "لن نخضع للترهيب. وحدهما الدنمارك وغرينلاند تقرّران بشأن القضايا التي تخصّهما. سأدافع دائمًا عن بلادي وعن جيراننا الحلفاء". وأضاف: "تُجري السويد حاليًا محادثات مكثفة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي (European Union) والنروج والمملكة المتحدة، من أجل التوصل إلى رد مشترك".

وفي وقت سابق اليوم السبت، صعّد "ترامب" مساعيه للاستيلاء على غرينلاند، معلنًا فرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على دول أوروبية عدة، وذلك حتى يتمكن من "شراء" الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي. 

وجاء ذلك في وقت شهدت "نوك" (Nuuk) عاصمة غرينلاند ومدن دنماركية من بينها العاصمة "كوبنهاغن"، تظاهرات احتجاجًا على رغبته في الاستيلاء على الجزيرة.

من جانبه، استنكر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اليوم السبت إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية تعارض جهوده لاحتلال غرينلاند. وقال "ماكرون" في منشور على منصة "إكس" (X): "التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مقبولة ولا مكان لها في هذا السياق. سيرد الأوروبيون بطريقة موحّدة ومنسّقة إذا تأكد ذلك. وسنضمن احترام السيادة الأوروبية".

وفي ذات السياق، ردّت الحكومة الألمانية على فرض ترامب رسومًا جمركية على ألمانيا، قائلةً: "نحن على تواصل مع الشركاء الأوروبيين وسيتمّ اتخاذ قرار مشترك في الوقت المناسب".

