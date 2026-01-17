كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

حرس الثورة الإسلامية: إلقاء القبض علی 154 من قادة أعمال الشغب في محافظة فارس
إيران

حرس الثورة الإسلامية: إلقاء القبض علی 154 من قادة أعمال الشغب في محافظة فارس

2026-01-17 21:52
61

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن إلقاء القبض علی 154 من قادة أعمال الشغب في محافظة فارس جنوب البلاد. وجاء في بيان صادر عن مقر فجر التابع لحرس الثورة الإسلامية في محافظة فارس جنوب البلاد، لیلة السبت 17/1/2026، أنه تم تحدید هویة 154 من القادة والمؤثرین الرئیسیین لأعمال الشغب الأخیرة في محافظة فارس، وتم القبض علیهم في عملیة دقیقة ومباغتة بالتنسیق مع السلطات القضائیة. 

وأکد بيان حرس الثورة الإسلامية على أن عملیات التحدید والاعتقال لا تزال مستمرة.

وتابع البیان قائلًا: ان "أحد القادة الرئیسیین لأعمال الشغب والذي تم اعتقاله، مرتبط بالخارج وبجهاز استخبارات الكيان الصهيوني (الموساد)، وكان يهدف إلى تنفيذ إجراءات استخباراتیة وتقنیة متخصصة عن أماكن وشخصيات أمنية وجر الاحتجاجات الشعبية السلمية إلى أعمال عنف وإرهاب مقابل تلقيه مبالغ مالية".

من جهتها، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن تحديد شبكة مكوّنة من 32 شخصًا، كانت ناشطة في أعمال الشغب والتخريب في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية. 

وأكدت الوزارة أنّه تم اعتقال 12 من العناصر الرئيسية في الشبكة، في حين تم استدعاء 13 آخرين للتحقيق معهم، مشيرةً إلى أنّ نواة الشبكة كانت متمركزة في مدينة مشهد، ونفّذ أفرادها أعمال تخريب شملت إحراق أماكن دينية. 

وأوضحت أنّ أحد الموقوفين من أعضاء الشبكة قام بعدة رحلات إلى الأراضي المحتلة، في مؤشر على تواصله مع جهات خارجية مرتبطة بالشغب.

وفي وقتٍ سابق، قال المدّعي العام لمحافظة خراسان الرضوية، حسن همتي فر، إنه تم إلقاء القبض على أكثر من 10 من مهاجمي وقتلة شهداء شارع طبرسي في مدينة مشهد، إضافة إلى 22 من قادة أعمال الشغب، و50 مخرّبًا ارتكبوا أعمالًا كإضرام النار في الأماكن العامة والخاصة، و38 شخصًا ارتكبوا أعمال عنف ضدّ المواطنين.

الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية الحرس الثوري
