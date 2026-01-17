كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

لبنان

فيديو| العلاقات الإعلامية توضح جملة من خطاب الشيخ قاسم تتداولها وسائل الإعلام ناقصة

2026-01-17 22:28
111

أوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنه "يتم التداول في وسائل الإعلام جملة ناقصة من خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أدى إلى تغيير المعنى الأصلي للكلام، وهي: "مفكّرينّا حبتين. لا يمكن أن ينتهي حصر السلاح من الآن حتى ينتهي لبنان".

وفي بيان لها قالت: "يهمنا التوضيح أن الجملة الكاملة، كما وردت حرفيًا في الخطاب ومرفقة بالصوت، هي الآتية:

"مفكرينا حبتين أو مفكريننا أنو جايين من اللفتة؟ شو قصتكن يا عمي؟ تعرفوا أنو حصر السلاح لا يمكن أن ينتهي بالنسبة لـ "إسرائيل" من الآن لينتهي لبنان ويبطل موجود ويصير كله تحت المظلة "الإسرائيلية"، لأنه هذا من الأشياء المفتوحة. لأنها ستبقى تقول لك: "بعد في سلاح في هذا المكان"، "بعد في سلاح بهذه البقعة"، "بعد في بهذا المحل...". 

الكلمات المفتاحية
حزب الله العلاقات الإعلامية في حزب الله الشيخ نعيم قاسم
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو| العلاقات الإعلامية توضح جملة من خطاب الشيخ قاسم تتداولها وسائل الإعلام ناقصة
فيديو| العلاقات الإعلامية توضح جملة من خطاب الشيخ قاسم تتداولها وسائل الإعلام ناقصة
لبنان منذ ساعة
إحياء ذكرى شهادة الإمام الكاظم (ع) في مرقد السيد الهاشمي
إحياء ذكرى شهادة الإمام الكاظم (ع) في مرقد السيد الهاشمي
لبنان منذ ساعة
"قلوب صغيرة مع السيد".. مسابقة إعلامية للناشئين  
لبنان منذ 4 ساعات
لقاء تشاوري في برقايل عكار: لإعلاء منطق المقاومة والصمود
لقاء تشاوري في برقايل عكار: لإعلاء منطق المقاومة والصمود
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
فيديو| العلاقات الإعلامية توضح جملة من خطاب الشيخ قاسم تتداولها وسائل الإعلام ناقصة
فيديو| العلاقات الإعلامية توضح جملة من خطاب الشيخ قاسم تتداولها وسائل الإعلام ناقصة
لبنان منذ ساعة
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في احتفال جمعية القرآن الكريم
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في احتفال جمعية القرآن الكريم
كلام الأمين منذ 7 ساعات
بالصور| حفل تخرّج حفظة القرآن الكريم في بعلبك
بالصور| حفل تخرّج حفظة القرآن الكريم في بعلبك
لبنان منذ 7 ساعات
تشييع الشهيد وليد عليق بموكب مهيب في بلدة زوطر الغربية
تشييع الشهيد وليد عليق بموكب مهيب في بلدة زوطر الغربية
لبنان منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة