أوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنه "يتم التداول في وسائل الإعلام جملة ناقصة من خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أدى إلى تغيير المعنى الأصلي للكلام، وهي: "مفكّرينّا حبتين. لا يمكن أن ينتهي حصر السلاح من الآن حتى ينتهي لبنان".

وفي بيان لها قالت: "يهمنا التوضيح أن الجملة الكاملة، كما وردت حرفيًا في الخطاب ومرفقة بالصوت، هي الآتية:

"مفكرينا حبتين أو مفكريننا أنو جايين من اللفتة؟ شو قصتكن يا عمي؟ تعرفوا أنو حصر السلاح لا يمكن أن ينتهي بالنسبة لـ "إسرائيل" من الآن لينتهي لبنان ويبطل موجود ويصير كله تحت المظلة "الإسرائيلية"، لأنه هذا من الأشياء المفتوحة. لأنها ستبقى تقول لك: "بعد في سلاح في هذا المكان"، "بعد في سلاح بهذه البقعة"، "بعد في بهذا المحل...".

