الاحتلال يواصل عدوانه.. تفجير منازل في عديسة وكفركلا
الاحتلال يواصل عدوانه.. تفجير منازل في عديسة وكفركلا

2026-01-18 09:21
تتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية" على القرى والبلدات الجنوبية، في خرقٍ فاضح ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكٍ صارخ للسيادة اللبنانية، وكان آخرها تنفيذ قوات الاحتلال مساء أمس السبت 17 كانون الثاني/يناير 2026 تفجيرين في بلدة عديسة الحدودية.

كما أقدمت قوات العدو المتمركزة في موقع بياض بليدا على استهداف أطراف البلدة بالرصاص.

كما نفّذت قوات الاحتلال تفجيرًا آخر في بلدة كفركلا، في حين تعرض مرتفع "العقاقير" لقذيفة مباشرة أطلقتها دبابة "ميركافا" في موقع "الرادار".

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، نفّذ العدو الصهيوني أكثر من 13 ألف خرقٍ ما أدى لاستشهاد أكثر من 350 شخصًا، وفق ما وثّقع المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق.

