قرر الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع طارئ اليوم الأحد 18 كانون الثاني/يناير 2025، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول الأوروبية، بينها الدانمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، على خلفية قضية غرينلاند، وسط رفض أوروبي واسع واعتبار هذه التهديدات غير مقبولة.

وكان ترامب قد أعلن، أمس السبت، أن الرسوم الجمركية المرتبطة بغرينلاند سترتفع إلى 25% اعتبارًا من شهر حزيران/يونيو المقبل، مؤكدًا استمرار فرضها إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن شراء الولايات المتحدة الجزيرة. وجاء هذا التصعيد بعد مشاركة فرنسا والسويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفنلندا وسلوفينيا والمملكة المتحدة في إرسال عسكريين إلى غرينلاند ضمن مهمة استطلاع، في إطار تدريب نظمته الدنمارك بالتعاون مع دول حلف شمال الأطلسي.

وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع الدنمارك وغرينلاند، مؤكدة أن أوروبا موحدة وملتزمة بالحفاظ على سيادتها. واعتبرت أن فرض الرسوم الجمركية من شأنه تقويض العلاقات عبر الأطلسي وتعريضها لخطر الانزلاق في دوامة تصعيد خطيرة.

من جهته، شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على أن الاتحاد الأوروبي سيبقى حازمًا في الدفاع عن القانون الدولي، مؤكّدًا أن الدول الأعضاء ستبحث بشكل مشترك الرد على تهديدات الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية بسبب موقفها من مساعي ضم غرينلاند.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مقبولة ولا مكان لها في هذا السياق، مؤكدًا أن الأوروبيين سيردون بطريقة موحدة ومنسقة إذا تأكدت هذه الإجراءات، مع ضمان احترام السيادة الأوروبية. وأضاف أن أي ترهيب أو تهديد لن يؤثر على المواقف الأوروبية، سواء في أوكرانيا أو غرينلاند أو في أي مكان آخر.

وفي بريطانيا، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر التهديدات الأميركية بأنها خاطئة تمامًا، مشددًا على أن مستقبل غرينلاند شأن تقرره الدنمارك والجزيرة نفسها، ومؤكدًا أن لندن ستتابع هذا الملف مباشرة مع الإدارة الأميركية.

كما أكد رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسن أن بلاده لن تخضع للترهيب، مشيرًا إلى محادثات مكثفة تجريها السويد مع دول الاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة للتوصل إلى رد مشترك.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الدفاع المشترك لحلف "الناتو" عن الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة، معتبرًا أن أي تغييرات إقليمية قسرية تفتقر إلى الشرعية.

وفي بيان مشترك، حذرت فون دير لاين وكوستا من أن التصعيد الجمركي يهدد بإضعاف العلاقات عبر الأطلسي ويدفع نحو مسار انحداري خطير، مؤكدين التزام الاتحاد الأوروبي بالحوار ودعمه الكامل للدنمارك وشعب غرينلاند، في وقت لم تسفر فيه المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن بين مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين ونظرائهم الأميركيين عن أي اتفاق.



