توقيع كتاب حول السيد نصر الله في حوزة الإمام المنتظر.. الشيخ يزبك: لا نقبل الاستسلام

2026-01-18 11:31
91

بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، أقامت حوزة الإمام المنتظر حفل توقيع كتاب بعنوان "السيد نصرالله ورؤاه لعزة الأمة في زمن التحديات" للشيخ الدكتور أحمد جاد الكريم النمر، وذلك في قاعة السيد عباس الموسوي في مدينة بعلبك، بحضور فعاليات دينية وبلدية واجتماعية.

وتخلل الحفل كلمة لرئيس الهيئة الشرعية في حزب الله سماحة الشيخ محمد يزبك، ألقاها عبر الشاشة، تحدث فيها عن دور سماحة السيد في قيادة مسيرة المقاومة، مؤكدًا الثبات على نهج الشهداء.

وفي الشأن السياسي، قال الشيخ يزبك: "سنكمل طريق الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة، نستمد من أرواحهم القوة والعزيمة لتحقيق ما حققوا، ولن نتوانى عن أداء تكليفنا. نصبر ونضحي بما تقتضيه الحكمة، ونتصدى ردعًا حيثما يلزم، ولا نستبق التحاليل ولا نصغي للإشاعات والحرب الإعلامية إلا بروية وتخطيط وإعداد. ولن ننكسر، وكيف يُهزم من كان عماده وسنده الله جل جلاله وهو العزيز الحكيم".

وأضاف: "إن حرصنا على كرامتنا وعزتنا هو ثقافتنا وحياتنا، ولن نقبل الذل والاستسلام، فالذل والاستسلام ثقافة الموت. وليعلم الجميع أن شروطنا هي انسحاب العدو وعودة الإعمار، ولا تتحقق السيادة الوطنية إلا بذلك، وكل طرح لا يراعي ذلك فهو مرفوض. ونداء الإمام الحسين عليه السلام يجري في عروقنا: هيهات منا الذلة".

كما ألقى الشيخ الدكتور أحمد جاد الكريم النمر كلمة تناول فيها مضمون الكتاب، موضحًا أنه يتناول فكر سماحة سيد شهداء الأمة ودوره في مسيرة المقاومة، ورؤيته لقضايا الأمة في ظل التحديات الراهنة، قبل أن يُختتم الحفل بتوقيع الكتاب للحاضرين.

السيد حسن نصر الله الشيخ محمد يزبك بعلبك
