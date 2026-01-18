كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشيخ قبلان: ما يجري في لبنان كارثي والحل بإرادة وطنية تحمي الوحدة والسيادة

لبنان

لقاء الأحزاب يطالب الحكومة بإقالة رجّي: لتحصين لبنان في مواجهة أي تهديدات
لبنان

لقاء الأحزاب يطالب الحكومة بإقالة رجّي: لتحصين لبنان في مواجهة أي تهديدات

2026-01-18 11:39
71

عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار اجتماعه في مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي في حلبا، وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية والإقليمية، ولا سيما التطورات المرتبطة بالمنطقة وإيران، وانعكاساتها على الوضع الداخلي.

وتوقّف المجتمعون عند تصريحات وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي التي ادّعى فيها أن للعدو الأحقية في الاعتداء على لبنان بسبب رفض حزب الله تسليم سلاحه، معتبرين أن مثل هذه الدعوات تُشكّل خروجًا خطيرًا عن الأعراف الوطنية والثوابت المتعلقة بسيادة لبنان ووحدة موقفه في مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة، وطالب المجتمعون الحكومة بإقالته من منصبه، لأنه يمثل رأي حزبه ويتناقض مع توجه الحكومة وبيانها الوزاري.

وأكد المجتمعون أن الموقف الوطني يتطلب اليوم أعلى درجات المسؤولية في التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها حماية السيادة اللبنانية ورفض المساس بكرامة الشعب اللبناني وأمنه.

كما شدد المجتمعون على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بموقف موحّد يحفظ الاستقرار الداخلي ويمنع استدراج لبنان إلى أتون الصراعات الخارجية، داعين إلى التفاف وطني جامع يُحصّن البلاد في مواجهة أي تهديدات أو ضغوط خارجية.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يوسف رجي
إقرأ المزيد
المزيد
اتحاد الوفاء: استهداف لقمة العيش جزء من الحرب على الشعب والمقاومة
اتحاد الوفاء: استهداف لقمة العيش جزء من الحرب على الشعب والمقاومة
لبنان منذ 12 دقيقة
فيّاض: لن نترك أسرانا.. والدولة اللبنانية مطالبة بتحويل قضيتهم إلى قضية رأي عام دولية
فيّاض: لن نترك أسرانا.. والدولة اللبنانية مطالبة بتحويل قضيتهم إلى قضية رأي عام دولية
لبنان منذ 24 دقيقة
النائب برو: تبرير العدوان
النائب برو: تبرير العدوان "الإسرائيلي" خيانة وعلى عون وسلام وضع حد لدُويلة رجّي
لبنان منذ ساعة
الشيخ قبلان: ما يجري في لبنان كارثي والحل بإرادة وطنية تحمي الوحدة والسيادة
الشيخ قبلان: ما يجري في لبنان كارثي والحل بإرادة وطنية تحمي الوحدة والسيادة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
اتحاد الوفاء: استهداف لقمة العيش جزء من الحرب على الشعب والمقاومة
اتحاد الوفاء: استهداف لقمة العيش جزء من الحرب على الشعب والمقاومة
لبنان منذ 12 دقيقة
فيّاض: لن نترك أسرانا.. والدولة اللبنانية مطالبة بتحويل قضيتهم إلى قضية رأي عام دولية
فيّاض: لن نترك أسرانا.. والدولة اللبنانية مطالبة بتحويل قضيتهم إلى قضية رأي عام دولية
لبنان منذ 24 دقيقة
اقتحامات واعتقالات في الضفة.. وإصابات باعتداءات المستوطنين في القدس
اقتحامات واعتقالات في الضفة.. وإصابات باعتداءات المستوطنين في القدس
فلسطين منذ ساعة
النائب برو: تبرير العدوان
النائب برو: تبرير العدوان "الإسرائيلي" خيانة وعلى عون وسلام وضع حد لدُويلة رجّي
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة