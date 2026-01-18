عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في عكار اجتماعه في مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي في حلبا، وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية والإقليمية، ولا سيما التطورات المرتبطة بالمنطقة وإيران، وانعكاساتها على الوضع الداخلي.

وتوقّف المجتمعون عند تصريحات وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي التي ادّعى فيها أن للعدو الأحقية في الاعتداء على لبنان بسبب رفض حزب الله تسليم سلاحه، معتبرين أن مثل هذه الدعوات تُشكّل خروجًا خطيرًا عن الأعراف الوطنية والثوابت المتعلقة بسيادة لبنان ووحدة موقفه في مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة، وطالب المجتمعون الحكومة بإقالته من منصبه، لأنه يمثل رأي حزبه ويتناقض مع توجه الحكومة وبيانها الوزاري.

وأكد المجتمعون أن الموقف الوطني يتطلب اليوم أعلى درجات المسؤولية في التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها حماية السيادة اللبنانية ورفض المساس بكرامة الشعب اللبناني وأمنه.

كما شدد المجتمعون على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بموقف موحّد يحفظ الاستقرار الداخلي ويمنع استدراج لبنان إلى أتون الصراعات الخارجية، داعين إلى التفاف وطني جامع يُحصّن البلاد في مواجهة أي تهديدات أو ضغوط خارجية.

