أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أن وزير الخارجية يوسف رجي يخالف روح الدستور والقانون اللبناني، الذي يصنّف العدو "الإسرائيلي" بالعدو، متوجهًا إلى الوزير رجي بالقول: "عندما تبرر اعتداء العدو على بلدك، تصبح شريكًا له وتمارس فعل الخيانة للوطن".

وجاء كلام النائب برو في ذكرى أسبوع المرحوم عفيف عواد في حسينية بلدة علمات الصوانة، بحضور جمع من الفعاليات الاجتماعية والبلدية وأهالي البلدة والجوار.

وأضاف متوجهًا إلى الوزير رجي: "أنت لا تمارس دورك كإنسان ومواطن يهمه مصلحة لبنان ووزير مسؤول عن سياسته الخارجية، بل تمارس سياسة حزبية ضيقة، بعيدة كل البعد عن مصلحة لبنان. وعليك أن تفرّغ وقتك وتصرف جهدك في التبعية والعلاقات الدولية لكي تأتي بالكهرباء للمواطنين وتوقف الحصار عنهم".

وأكد النائب برو أنه يجب "على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أن يضعوا حدًا لدُويلة رجي في لبنان، الذي يخالف القوانين والدستور، فالشعب اللبناني لم يعد يتحمل هذا النوع من الخطاب. فالشعب يحق له محاسبة هؤلاء إن لم يتم وضع حد لهذا السلوك والخطاب".

وتابع: "لا يمكن لأحد أن يتحدث باسم كل اللبنانيين، فنحن أيضًا نمثل جزءًا كبيرًا من اللبنانيين، والتهديدات التي نواجهها تمثل تهديدًا في وجه أكثر من مليونين لبناني من مختلف الطوائف والمناطق، الذين يرون أن مطلب نزع قوة لبنان هو مطلب 'إسرائيلي'، ومن يدّعي غير ذلك فهو منتحل صفة".

وختم النائب برو بالقول: "سيكون الاستحقاق الانتخابي، الذي نطالب بأن يجري وفق الأصول الدستورية وفي موعده ووفقًا للقانون النافذ، محطة سترون من خلالها أننا لسنا ضعفاء، بل نملك من الحكمة ما يكفي للحفاظ على سيادة ووحدة لبنان، والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، التي نمثل من خلالها المتمسكين بخيار المقاومة والمضحين في سبيل سيادة لبنان وكرامته الوطنية في وجه كل التهديدات".

