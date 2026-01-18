كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقجي يستقبل حسين: إيران والعراق يدعمان المبادرات لتعزيز الاستقرار الإقليمي
عراقجي يستقبل حسين: إيران والعراق يدعمان المبادرات لتعزيز الاستقرار الإقليمي

2026-01-18 12:58
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران وبغداد اتفقتا على دفع المبادرات الدبلوماسية قدمًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتوصل إلى فهم مشترك للتحديات الأمنية.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، قال عراقجي إن البلدين يسعيان بجدية إلى تطوير اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة، مؤكدًا أن إخلاء قاعدة "عين الأسد" يعزز السيادة الوطنية العراقية، ويشكل مؤشرًا مهمًا على استقلال العراق وسيادته. وأضاف أن إيران تطمح إلى عراق مستقر ومستقل يتمتع بسيادة سياسية كاملة، وتؤمن بأن البلد يمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف والمساهمة في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن زيارتهم لإيران تستند إلى العلاقات القوية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والثقافة وغيرهما، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية، واستمرارية التواصل بين بغداد وطهران لمواجهة التطورات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد 18 كانون الثاني/يناير 2026 في زيارة رسمية، حيث سيلتقي عددًا من كبار المسؤولين لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي التقى الأسبوع الماضي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية وحيد جلال زاده في بغداد، وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لخدمة المصالح المتبادلة واستقرار المنطقة.

العراق الجمهورية الاسلامية في إيران عين الأسد عباس عراقجي
