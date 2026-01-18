كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

اقتحامات واعتقالات في الضفة.. وإصابات باعتداءات المستوطنين في القدس

2026-01-18 13:16
صعدت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد 18 كانون الثاني/يناير 2026، من اقتحاماتها ومداهماتها في الضفة الغربية المحتلة، شملت تفتيش منازل المواطنين الفلسطينيين واعتقالات لأصحابها، في حين شنت عصابات المستوطنين هجمات واسعة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الأسيرة المحررة أسيل الطيطي بعد اقتحام منزلها في مخيم بلاطة بنابلس، إضافة إلى اعتقال شاب في مخيم العين غرب نابلس بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وفي بلدة صيدا شمال طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان. كما شهدت رام الله اعتقالات شملت خمسة شبان.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى دير عمار غرب رام الله، حي القرعان وبلدة عزون في قلقيلية، وبلدة حوشان غرب بيت لحم، بالإضافة إلى مناطق كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين دون تسجيل اعتقالات في بعض المناطق.

وفي القدس، شنت عصابات المستوطنين هجومًا واسعًا على تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم متضامنون أجانب، وألحقت أضرارًا بمركبات ومساكن ومنشآت في المنطقة، حيث تم توثيق إحراق مركبتين وثمانية منازل. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الإصابات ونقلتهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

كما هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية عند مدخل قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وألحقوا أضرارًا مادية بها دون تسجيل إصابات، وسط استمرار الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع حماية قوات الاحتلال لهم.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني القدس المحتلة الضفة الغربية مستوطنون
