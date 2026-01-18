أصدرت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا، بيانًا مشتركًا، ردًا على التهديد الأميركي، بفرض رسوم جمركية جديدة، حذّرت فيه من أنّ هذه التهديدات تقوّض العلاقات عبر الأطلسي، وتنذر بانحدار خطير في مسارها.

وأكد البيان الأوروبي المشترك، أنّ الدول السبع ستواصل الوقوف صفًا واحدًا وبشكل منسّق في ردّها، مشدّدة على التزامها بالحفاظ على سيادتها، في مواجهة أي إجراءات تمسّ بها.

كما أشار البيان إلى أنها، وبصفتها أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فإن هذه الدول ملتزمة بتعزيز الأمن في القطب الشمالي باعتباره مصلحة مشتركة عبر الأطلسي.

وفي هذا السياق، أوضح البيان أنّ المناورة الدنماركية، التي جرى التنسيق لها مسبقًا، وتُنفّذ بالتعاون مع الحلفاء، تأتي استجابة لهذه الضرورة الأمنية، مؤكّدًا أنها لا تشكّل أيّ تهديد لأيّ طرف.

وفي وقتٍ سابق، تعهّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتطبيق مجموعة من الرسوم الجمركية المتزايدة على حلفاء أوروبيين حتى يُسمح لواشنطن بالاستيلاء على غرينلاند، في تصعيد للخلاف حول مستقبل الجزيرة.

