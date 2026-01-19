كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
خاص العهد

على نهج القرآن.. حَفَظَةٌ متمسكون بخطّ رسول الله في ذكرى مبعثه

2026-01-19 08:30
حسين جلول - مصور
مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو

بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف السابع والعشرين من شهر رجب، أقامت جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد حفلاً تكريمياً حاشداً برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وذلك لمناسبة تخريج 335 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم، إلى جانب تكريم الفائزين والمشاركين في المسابقات القرآنية العالمية.

وتوزّعت فعالياته على عدد من المناطق اللبنانية، شملت بيروت، البقاع الشمالي، بعلبك، جبل عامل الأولى وجبل عامل الثانية، بما يعكس الامتداد الواسع للحضور القرآني في مختلف المناطق.

وتخلّل النشاط فقرات قرآنية وتكريمية عبّرت عن أهمية حفظ كتاب الله ودوره في بناء الإنسان الواعي والمجتمع المؤمن، وسط حضورٍ علمائي وتربوي وأهالي المكرّمين، في مشهدٍ يؤكد على مكانة القرآن الكريم في مسيرة الأمة الثقافية والروحية.
 

الكلمات المفتاحية
القرآن الكريم
