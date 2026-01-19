كشفت قناة "إسرائيل نيوز 24" العبرية عن أن إدانة الكيان الصهيوني لانضمام تركيا إلى مجلس السلام نسقت مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه ليس من قبيل الصدفة أن البيت الأبيض لم يصدر أي ردّ على البيان الغاضب الذي أصدره رئيس وزراء الاحتلال والذي كان منسّقًا مع الأميركيين.

وقال المراسل السياسي للقناة غاي عزريئيل: إن "المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت" اجتمع مساء أمس (الأحد) في ظل البيان غير المعتاد الذي أصدره أمس مكتب رئيس الوزراء بخصوص غياب التوافق مع الأميركيين حول تركيبة مجلس السلام في غزّة وقضايا أخرى"، مؤكدًا أن "بيان الإدانة الصادر عن نتنياهو بشأن دمج الأتراك في مجلس السلام تم تنسيقه مسبقًا مع الولايات المتحدة".

أضاف: "في "إسرائيل" هناك تخوف أقل من دمج القطريين والأتراك في مجلس السلام، لكن حقيقة أن الأميركيين اختاروا دمج شخصيتين بارزتين، وزير الخارجية التركي ومسؤول قطري رفيع في الذراع التنفيذية، في اللجنة التنفيذية لغزّة، تثير القلق. علمت قناة i24NEWS أنه كانت هناك مفاجأة من إعلان البيت الأبيض في نهاية الأسبوع حول دمج الاثنين في الذراع التنفيذية، لكن ليس من دمجهما بشكل عام".

وتابع مراسل القناة: "وفي سياق ذلك، أفاد مراسل القناة في "الكنيست"، عمئيل يرحي، عن توتر سُجّل في جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية التي انعقدت اليوم، حيث وجه العديد من الوزراء انتقادات لاذعة لإقامة "مجلس السلام" في غزّة، وادعوا أن الحديث يدور عن خطوة تفتقر إلى المسؤولية الأمنية. بعض الوزراء قالوا حتّى بعد المناقشة إنهم خرجوا منها محبطين. في المقابل، مصدر مطّلع على التفاصيل أفاد أن البيان الغاضب الذي أصدره رئيس الحكومة كان منسّقًا مع الأميركيين، وليس من قبيل الصدفة أن البيت الأبيض لم يصدر أي رد على هذا البيان".

وأشارت القناة الصهيونية إلى أن "نتنياهو حاول تهدئة الوزراء وقدم لهم وعودًا قال إنه تلقاها من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وقال لوزراء "الكابينت" إن ترامب يرى مع "إسرائيل" ضرورة نزع السلاح الكامل من غزّة قبل أي خطوة لإعادة الإعمار. ووفقًا لنتنياهو، فإن الرئيس الأميركي يوافق على أن نزع السلاح يجب أن يشمل ليس فقط وسائل القتال، بل أيضًا الأنفاق، المخارط وقدرات التصنيع العسكرية لدى حماس. وأضاف نتنياهو أن ترامب وضع مهلة واضحة لحماس للامتثال للمطالب، وإذا لم يلتزم التنظيم بالإطار الزمني - فإن "إسرائيل" ستحصل على "ضوء أخضر" للتحرك".

وختمت قناة "إسرائيل نيوز 24": "على الرغم من ذلك، واصل وزراء في "الكابينت" توجيه الانتقادات لهذه الخطوة وادعوا أنها مخاطرة غير ضرورية، وأن الحكومة لا تتلقى صورة كاملة عن التداعيات على أرض الواقع".

الكلمات المفتاحية