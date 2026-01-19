كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وقف اطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار شرق القطاع 
وقف اطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار شرق القطاع 

2026-01-19 09:52
في اليوم الـ101 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قصفها لمناطق انتشارها في شرق القطاع، موقعة مزيدًا من الخسائر البشرية والمادية.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية وإطلاق نار على المواطنين في جنوب مدينة غزة، ومدينة خان يونس في جنوب القطاع.

واستشهد الشاب جمعة عمر حامد متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف "إسرائيلي" سابق على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

ونفذت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" فجر اليوم سلسلة غارات جوية تركزت على شرق خان يونس.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات شرقي خان يونس.

كذلك قصفت مدفعية قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 464 شهيدًا والمصابين 1275 مصابًا، في حين تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال 712 جثمان شهيد من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 71648 شهيدًا و171353 مصابًا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة العدو الصهيوني
